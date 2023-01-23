Шойгу змінив командувачів двох військових округів

Сергій Кузовльов командуватиме Південним військовим округом, Західний військовий округ очолив Євген Нікіфоров.

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Російське Міноборони провело рокіровку командувачів двох військових округів. Західний військовий округ, яким раніше керував Сергій Кузовльов, тепер очолив генерал-лейтенант Євген Нікіфоров. Кузовльов, у свою чергу, командуватиме Південним військовим округом. Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела, близькі до Міноборони.

Хто такий Сергій Кузовльов?

Кузовльов командував Західним військовим округом трохи більше місяця — з 13 грудня 2022 року. У період 2020-2021 років він керував діями російських військ у Сирії, а колись — очолював підрозділи Західного та Південного військових округів.

Хто такий Євген Нікіфоров?

Нікіфоров з 2020 року був начальником штабу — першим заступником командувача військ Східного військового округу, до цього — заступником командувача військ Західного військового округу.

За інформацією британської розвідки, Євген Нікіфоров, який брав участь у невдалому "поході на Київ", повинен очолити угруповання РФ в районі Сватового та Кремінної. Повідомляється, що йому доручено зупинити спробу наступу ЗСУ в Луганській області.

Нагадаємо, що Шойгу пообіцяв Путіну провести реформу армії РФ протягом трьох років. На думку військових дослідників, глава Кремля може направити суттєву частину бюджету країни на нарощування військової могутності, таким чином російську економіку буде повністю поставлено на військові рейки.

Днями Шойгу побував у штабі угруповання "Схід" ЗС РФ в Україні. Глава російського Міноборони слухав доповіді командувача групи з бойової обстановки. На думку Шойгу, окупанти "мужньо виконують завдання" і при цьому "проявляють героїзм".

Раніше Фокус повідомляв, що між Міноборони РФ та "групою Вагнера" Пригожина триває "внутрішньовидова боротьба". Керівник ПВК скаржиться на те, що у російських ЗМІ заборонені згадки про "вагнерівців".