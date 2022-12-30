Утримати Кремінну та Сватове: британська розвідка назвала головне завдання командувача ЗВО РФ

Новий головнокомандувач західним військовим округом Росії Євген Нікіфоров має зупинити спробу наступу ЗСУ в Луганській області. Воєначальнику відвели важливу оперативну роль, зазначили у Міноборони Великої Британії.

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Перед новим головнокомандувачем західним військовим округом (ЗВО) Росії генералом-лейтенантом Євгеном Нікіфоровим поставили завдання утримувати район Луганської області навколо Кремінної та Сватового. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 30 грудня.

"Будь-яка зі сторін цілком може здійснити спробу наступу на цій ділянці. Нікіфоров бере на себе важливу оперативну роль", — наголосили військові.

[ + – ] У міністерстві оборони Росії є суттєві розбіжності щодо ведення війни в Україні, вважають у розвідці

"Текучка" серед старших російських офіцерів показує внутрішні розбіжності в міністерстві оборони Росії з приводу ведення війни в Україні, зауважили розвідники.

Євген Нікіфоров стане щонайменше четвертим командиром з'єднання після вторгнення РФ в Україну. Він змінив генерал-полковника Сергія Кузовльова, призначеного лише 3 місяці тому, підкреслили фахівці.

До нового призначення Нікіфоров обіймав посаду начальника штабу та першого заступника командувача військ Східного військового округу (СВО).

Нікіфоров на посаді командувача СВО Росії у перші тижні повномасштабної війни мав брати участь у плануванні катастрофічної спроби просування окупантів на Київ із північного заходу через Чорнобильський район, зазначається у зведенні Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, що за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України від 29 грудня новий командувач ЗВО РФ Євген Нікіфоров — людина з оточення командувача Об'єднаного угрупування військ на війні в Україні Сергія Суровікіна та засновника угрупування найманців "Вагнера" Євгена Пригожина.

Збройні сили України (ЗСУ) станом на 29 грудня просунулися на 2,5 км у напрямку Кремінної Луганської області, говорив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За даними голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, біля міста Кремінна 29 грудня тривали важкі бої, росіяни підігнали до міста багато військової техніки.