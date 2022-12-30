Удержать Кременную и Сватово: британская разведка назвала главную задачу командующего ЗВО РФ

Новый главнокомандующий западным военным округом России Евгений Никифоров должен остановить попытку наступления ВСУ в Луганской области. Военачальнику отвели важную оперативную роль, указали в Минобороны Великобритании.

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Перед новым главнокомандующим западным военным округом (ЗВО) России генералом-лейтенантом Евгением Никифоровым поставили задачу удерживать район Луганской области вокруг Кременной и Сватово. Об этом сказано в отчете разведки Минобороны Великобритании от 30 декабря.

"Любая из сторон вполне может предпринять попытку наступления на данном участке. Никифоров берет на себя важную оперативную роль", — подчеркнули военные.

[ + – ] В министерстве обороны России есть существенные разногласия по поводу ведения войны в Украине, считают в разведке

Текучка в среде старших российских офицеров показывает внутренние разногласия в министерстве обороны России по поводу ведения войны в Украине, заметили разведчики.

Евгений Никифоров станет как минимум четвертым командиром соединения после вторжения РФ в Украину. Он сменил генерал-полковника Сергея Кузовлева, назначенного всего 3 месяца назад, подчеркнули специалисты.

До нового назначения Никифоров занимал должность начальника штаба и первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа (ВГВ).

Никифоров на посту командующего ВГВ России в первые недели полномасштабной войны должен был участвовать в планировании катастрофической попытки продвижения оккупантов на Киев с северо-запада через Чернобыльский район, указывается в сводке Минобороны Великобритании.

Напомним, что по информации Главного управления разведки Минобороны Украины от 29 декабря новый командующий ЗВО РФ Евгений Никифоров — человек из окружения командующего Объединенной группировкой войск на войне в Украине Сергея Суровикина и основателя группировки наемников "Вагнера" Евгения Пригожина.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) по состоянию на 29 декабря продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной Луганской области, говорил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По данным главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, возле города Кременная 29 декабря продолжались тяжелые бои, россияне подогнали к городу много военной техники.