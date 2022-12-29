Возле Кременной идут тяжелые бои, РФ перебросила много "вагнеровцев", — Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, ВСУ смогут освободить город в начале 2023 года, для этого у них есть несколько вариантов наступления и продвижения.

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Возле города Кременная Луганской области идут тяжелые бои. Российские войска стягивают туда много сил и техники, чтобы попытаться удержать населенный пункт. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире "24 канала".

По его словам, Россия перебросила в этот район много боевиков из "группы Вагнера".

"Возле Кременной находятся Силы обороны, но там идут ожесточенные бои. Россияне туда действительно стягивают и перебрасывают свои подразделения. Сейчас очень много "вагнеровцев" туда перебросили", — сказал он.

По его словам, российское военное командование хорошо понимает, что Кременная является стратегическим населенным пунктом, а его потеря будет "крайне болезненная".

Однако глава ОВА также добавил, что украинские военные будут и дальше понемногу продвигаться вперед и смогут освободить город уже в начале 2023 года.

Для этого у ВСУ есть несколько вариантов наступления и продвижения.

Напомним, 28 декабря американской издание The New York Times писало, что украинские военные приближаются к освобождению Кременной. После деоккупации города Сили обороны получат доступ к освобождению важных промышленных центров в Луганской области.

В тот же день в разведке Великобритании отмечали, что РФ укрепляет оборону в районе Кременной и попытается удержать фронт. Этот район имеет логистическое значение для фронта на Донбассе, а Кременная является важным городом в Луганской области