Біля Кремінної йдуть важкі бої, РФ перекинула багато "вагнерівців", — Гайдай

За словами голови Луганської ОВА, ЗСУ зможуть звільнити місто на початку 2023 року, для цього вони мають кілька варіантів наступу та просування.

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Біля міста Кремінна Луганської області тривають тяжкі бої. Російські війська стягують туди багато сил та техніки, щоб спробувати утримати населений пункт. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі "24 каналу".

За його словами, Росія перекинула в цей район багато бойовиків із "групи Вагнера".

"Біля Кремінної знаходяться Сили оборони, але там ідуть запеклі бої. Росіяни туди дійсно стягують і перекидають свої підрозділи. Зараз дуже багато "вагнерівців" туди перекинули", — сказав він.

За його словами, російське військове командування добре розуміє, що Кремінна є стратегічним населеним пунктом, а його втрата буде "вкрай болючою".

Однак глава ОВА також додав, що українські військові й надалі потроху просуватимуться вперед і зможуть звільнити місто вже на початку 2023 року.

Для цього у ЗСУ є кілька варіантів наступу та просування.

Нагадаємо, 28 грудня американське видання The New York Times писало, що українські військові наближаються до звільнення Кремінної. Після деокупації міста Сили оборони матимуть доступ до звільнення важливих промислових центрів у Луганській області.

У той же день у розвідці Великобританії зазначали, що РФ зміцнює оборону в районі Кремінної та спробує утримати фронт. Цей район має логістичне значення для фронту на Донбасі, а Кремінна є важливим містом у Луганській області.