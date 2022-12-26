Провал наступления ВС РФ под Лиманом: Кремль сменил командующего Западным военным округом

По данным украинской разведки, новый командующий — Евгений Никифоров является человеком из окружения Суровикина и Пригожина. Его назначение говорит о внутриполитической борьбе в высшем руководстве РФ.

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В российской армии произошла ротация в командовании Западным военным округом. Вместо генерал-полковника Сергея Кузовлева на должности командующего Западным ВО был назначен генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что Никифоров до этого назначения был начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. На данный момент генерал находится на командном пункте российской группировки войск "Восток" в Богучаре, Воронежской области РФ.

"Генерал Никифоров стал четвертым командующим Западного ВО с началом полномасштабного вторжения", — говорится в сообщении Минобороны.

Украинские разведчики отмечают, что формальной причиной для увольнения Кузовлева стал провал в подготовке оккупационных войск к наступлению на Лиманском направлении. Однако не исключено, что ротация в высшем командовании российской армии говорит о внутриполитической борьбе людьми из окружения министра обороны Сергея Шойгу и действующим командующим Объединенной группировкой войск на войне в Украине Сергеем Суровикиным.

"По факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве РФ – человека с орбиты шойгу-герасимова меняют на кандидата от группы суровикина-пригожина", — отметили в ГУР МО.

Что известно о Евгении Никифорове

Российский военачальник Евгений Никифоров родился 1 января 1970 года. В 1987 году закончил Суворовское училище в Уссурийске, Российской Федерации, а в 1991 году закончил обучение в Коломенском высшем артиллерийском командном училище на факультете Воздушно-десантных войск.

На высших руководящих должностях Никифоров с 2012 года — после окончания Военной академии Генштаба ВС РФ, он был заместителем командующего 58-ой армии Южного военного округа. С 2016 по 2017 год занимал должность командующего 20-й гвардейской армией Западного военного округа. А с февраля 2019 года – заместитель командующего войсками Западного военного округа.

Напомним, в материале издания Financial Times была дана оценка действиям Сергея Суровикина, которого президент Владимир Путин в октябре назначил командующим оккупационными войсками на войне в Украине. По мнению обозревателей, Суровикину удалось укрепить линию фронта с помощью мобилизованных россиян, а также организовать успешный отход войск ВС РФ из Херсона, где они были под угрозой разгрома.

Британская разведка 19 октября сообщила о том, что у российской армии появляется все больше проблем с офицерским составом из-за постоянных кадровых перестановок. Об этом свидетельствует инцидент в Белгороде, который произошел на военном полигоне 15 октября, во время которого между военнослужащими началась стрельба.