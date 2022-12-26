Провал наступу ЗС РФ під Лиманом: Кремль змінив командувача Західного військового округу

За даними української розвідки, новий командувач Євген Нікіфоров є людиною з оточення Суровікіна та Пригожина. Його призначення говорить про внутрішньополітичну боротьбу у вищому керівництві РФ.

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У російській армії відбулася ротація у командуванні Західним військовим округом. Замість генерал-полковника Сергія Кузовлєва на посаду командувача Західного ВО було призначено генерал-лейтенанта Євгена Нікіфорова. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Повідомляється, що Нікіфоров до цього призначення був начальником штабу та першим заступником командувача військ Східного військового округу. На даний момент генерал знаходиться на командному пункті російського угрупування військ "Схід" у Богучарі, Воронезькій області РФ.

"Генерал Нікіфоров став четвертим командувачем Західного ВО з початком повномасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні Міноборони.

Українські розвідники зазначають, що формальною причиною для звільнення Кузовлєва став провал у підготовці окупаційних військ до наступу на Лиманському напрямі. Однак не виключено, що ротація у вищому командуванні російської армії говорить про внутрішньополітичну боротьбу людей з оточення міністра оборони Сергія Шойгу та чинним командувачем Об'єднаного угрупування військ на війні в Україні Сергієм Суровікіним.

"За фактом цей прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві РФ — людину з орбіти шойгу-герасимова змінюють на кандидата від групи суворікіна-пригожина ", — зазначили у ГУР МО.

Що відомо про Євгена Нікіфорова

Російський воєначальник Євген Нікіфоров народився 1 січня 1970 року. В 1987 закінчив Суворовське училище в Уссурійську, Російської Федерації, а в 1991 закінчив навчання в Коломенському вищому артилерійському командному училищі на факультеті Повітряно-десантних військ.

На вищих керівних посадах Нікіфоров з 2012 року — після закінчення Військової академії Генштабу ЗС РФ, він був заступником командувача 58-ї армії Південного військового округу. З 2016 по 2017 рік обіймав посаду командувача 20-ї гвардійської армії Західного військового округу. А з лютого 2019 року – заступник командувача військ Західного військового округу.

Нагадаємо, у матеріалі видання Financial Times було дано оцінку діям Сергія Суровікіна, якого президент Володимир Путін у жовтні призначив командувачем окупаційних військ на війні в Україні. На думку оглядачів, Суровікіну вдалося зміцнити лінію фронту за допомогою мобілізованих росіян, а також організувати успішний відхід військ ЗС РФ з Херсона, де вони були під загрозою розгрому.

Британська розвідка 19 жовтня повідомила про те, що російська армія має дедалі більше проблем з офіцерським складом через постійні кадрові перестановки. Про це свідчить інцидент у Білгороді, який стався на військовому полігоні 15 жовтня, під час якого почалася стрілянина між військовослужбовцями.