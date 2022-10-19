У РФ звільнили чотирьох генералів, які командували лютневим вторгненням, — британська розвідка

На думку аналітиків, у російської армії з'являється все більше проблем через брак офіцерів, постійні кадрові перестановки й одноосібні рішення командувача.

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Розвідка Великобританії констатує, що через вісім місяців після початку вторгнення в Україну основні елементи російського військового керівництва стають дедалі недієздатними.

Через брак здібних молодших офіцерів виникають труднощі з організацією та керівництвом нещодавно мобілізованих резервістів. Низька якість управління призводить до великих інцидентів. Як приклад розвідка наводить розстріл 15 жовтня на полігоні під Бєлгородом. Очевидці розповіли, що до загибелі військовослужбовців призвели образливі висловлювання офіцера на адресу новобранців з-поміж етнічних меншин.

"Погане командування нижчої ланки, ймовірно, посилює низький моральний дух і погану згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських сил", — ідеться у звіті розвідки.

Не кращі справи й на найвищому рівні. Аналітики наголошують, що вже звільнено чотирьох із п'яти генералів, які командували лютневим вторгненням окупаційної армії в Україну. Проте заміна командирів поки що не призвела до суттєвого покращення бойових характеристик ЗС РФ.

"Відсутність наступності в командуванні, ймовірно, буде більш руйнівною, ніж у західних збройних силах, тому що, згідно з російською доктриною, розробка планів в основному здійснюється особисто командувачем, а не колективними зусиллями ширшого штабу", — зазначають у розвідці.

Нагадаємо, у серпні британська розвідка повідомляла, що після повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 16 генералів. Шістьох із них, у тому числі командувачів військових округів, звільнили, ще не менше 10 генералів загинули на війні.

Кадрові перестановки в російському командуванні продовжуються й тепер. 28 вересня втратив посаду генерал-полковник Олександр Журавльов, який командував Західним військовим округом ЗС РФ.

8 жовтня стало відомо про те, що генерала армії Сергія Суровікіна призначили командувачем об'єднаного угрупування сил в Україні.