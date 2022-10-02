Генерала Журавльова зняли з посади командувача Західного військового округу РФ (фото)

Журавльов втратив посаду через невдачі на фронті. На його місце призначили генерал-лейтенанта Романа Берднікова, який у 1991 році закінчив Суворівське військове училище в Києві.

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Генерал-полковника Олександра Журавльова 28 вересня зняли з посади командувача Західного військового округу ЗС РФ. Інформація про це з'явилася на електронному ресурсі, який збирає інформацію про юридичних осіб та індивідуальних підприємців Росії.

В обліковій картці Федеральної казенної установи "Об'єднане стратегічне командування Західного військового округу" керівником є Роман Бердніков.

Зміни відбулися 28 вересня 2022 року.

[ + – ] Джерела опублікували інформацію про те, що на зміну Журавльову прийшов Бердніков

Зі свого боку Телеграм-канал "СтратКом ЗСУ" повідомив про те, що Журавльова зняли з посади через невдачі на фронті.

Олександр Журавльов: що про нього відомо

Генерал-полковнику Журавльову 56 років. Свого часу він закінчив Челябінське вище танкове командне училище, Військову академію бронетанкових військ, Військову академію Генштабу ЗС Російської Федерації.

У 2015 році призначений першим заступником командувача військ Південного військового округу. Очолював угруповання ЗС РФ під час військової операції у Сирії. Під його командуванням російські військові атакували місто Алеппо. Під час цієї загинули тисячі мирних жителів. Серед них — діти.

У 2017 році Журавльова удостоїли звання "генерал-полковник" та призначили заступником начальника Генштабу ЗС РФ. З листопада 2018 року був командувачем військ Західного військового округу.

Одружений. Має двох дітей.

[ + – ] Олександра Журавльова (праворуч) зняли з посади Фото: Пресс-служба Кремля

Новий командувач Західного військового округу: хто такий Роман Бердніков

Бердніков — російський генерал-лейтенант. Йому виповнилося 48 років.

1991 року він закінчив Київське Суворівське військове училище. Через чотири роки став випускником Московського вищого загальновійськового командного училища.

Раніше командував мотострілецькими військами.

У листопаді 2018 року став командувачем 29-ї загальновійськової армії Східного військового округу. У 2021 році командував угрупуванням військ у Сирійській Арабській Республіці.

[ + – ] Роман Бердніков тепер командуватиме Західним військовим округом ЗС РФ

Раніше Фокус писав про те, що в Росії звільнили командувача танкової армії Сергія Киселя через тактичні невдачі в Україні. Саме під командуванням Сергія Киселя російські танки вторглися на територію Чернігівської та Сумської областей.

Крім того, в серпні 2022 року у РФ звільнили командувача Чорноморського флоту адмірала Ігоря Осипова. За даними журналістів, ця заміна була пов'язана із вибухами у Криму.