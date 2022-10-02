Генерала Журавлева сняли с должности командующего Западным военным округом РФ (фото)

Журавлев потерял должность из-за неудач на фронте. На его место назначили генерал-лейтенанта Романа Бердников, который в 1991 году окончил Суворовское военное училище в Киеве.

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Генерал-полковник Александра Журавлева 28 сентября был снят с должности командующего Западным военным округом ВС РФ. Информация об этом появилась на электронном ресурсе, который собирает информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях России.

В учетной карточке Федерального казенного учреждения "Объединенное стратегическое командование Западного военного округа" руководителем значится Роман Бердников.

Изменения произошли 28 сентября 2022 года.

[ + – ] Источники опубликовали информацию о том что на смену Журавлеву пришел Бердников

В свою очередь Телеграм-канал "СтратКом ЗСУ" сообщил о том, что Журавлев был снт с должности за неудачи на фронте.

Александр Журавлев: что о нем известно

Генерал-полковнику Журавлеву 56 лет. В свое время он окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба ВС Российской Федерации.

В 2015 году был назначен первым заместителем командующего войсками Южного военного округа. Возглавлял группировку ВС РФ во время военной операции в Сирии. Под его командованием российские военные атаковали город Алеппо. Во время этой таки погибли тысячи мирных жителей. Среди них – и дети.

В 2017 году Журавлева удостоили звания "генерал-полковник" и назначили заместителем начальника Генштаба ВС РФ. С ноября 2018 года был командующим войсками Западного военного округа.

Женат. Имеет двоих детей.

[ + – ] Александря Журавлева (справа) сняли с занимаемой должности Фото: Пресс-служба Кремля

Новый командующий Западным военным округом: кто такой Роман Бердников

Бердников – российский генерал-лейтенант. Ему исполнилось 48 лет.

В 1991 году он окончил Киевское Суворовское военное училище. Через 4 года стал выпускником Московского высшего общевойскового командного училища.

Ранее командовал мотострелковыми войсками.

В ноябре 2018 года стал командующим 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. В 2021 году командовал группировкой войск в Сирийской Арабской Республике.

[ + – ] Роман Бердников теперь будет командовать Западным военным округом ВС РФ

Ранее Фокус писал о том, что в России уволили командующего танковой армии Сергея Киселя из-за тактических неудач в Украине. Именно под командованием Сергея Киселя российские танки вторглись на территорию Черниговской и Сумской областей.

Кроме того в августе 2022 года в РФ уволили командующего Черноморского флота адмирала Игоря Осипова. По данным журналистов, эта замена была связанна со взрывами в Крыму.