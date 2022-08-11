Наслідки вибухів у Криму: у РФ звільнили командувача Чорноморського флоту, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, адмірала Ігоря Осипова, який командував Чорноморським флотом із 2019 року, замінить Віктор Соколов. Таку заміну пов'язують із вибухами на авіабазі у Криму, де було знищено до 8 російських бойових літаків.

Командувача Чорноморського флоту РФ Ігоря Осипова знято з посади, на цій посаді його замінить Віктор Суворов, про це повідомляють проросійські Telegram-канали.

Ігор Осипов

Ігор Осипов очолював російський флот із травня 2019 року.

Кадрові перестановки, ймовірно, пов'язані із втратами, які зазнали російські ВМФ після вибухів у Новофедорівці.

[ + – ] Ігор Осипов

Хто такий Віктор Соколов?

59-річний віцеадмірал Соколов командував мінно-торпедною бойовою частиною на кількох кораблях, був начальником штабу та також очолював дивізіон тральщиків. У 2013 році став заступником командувача північного флоту, з 2020 року керував військово-морською академією ім. адмірала Кузнєцова.

[ + – ] Віктор Соколов

Офіційних коментарів ЧФ РФ наразі не було.

Український журналіст Юрій Бутусов пов'язує звільнення адмірала Ігоря Осипова з катастрофічними, за його словами, наслідками вибухів на кримській авіабазі в селищі Новофедорівка, де базується головна ударна сила російського флоту — 43 морський штурмовий авіаполк.

За його словами, 9 серпня внаслідок одночасних вибухів складів боєприпасів у Криму було знищено, за найконсервативнішими оцінками, до 8 російських бойових літаків. Генштаб ЗСУ повідомив про 9 ліквідованих бортів. Інфраструктура авіабази зазнала тяжких втрат. Зі свого боку, Міноборони РФ не визнало втрати.

Журналіст нагадав, що адмірал Осипов зберіг свою посаду навіть після потоплення ракетного крейсера "Москва"

Бутусов зазначив, що авіабаза, зважаючи на все, була підірвана в результаті диверсії українців, оскільки інших попадань немає. Два віддалені склади вибухнули майже одночасно.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія зазнала найбільших втрат з часів Другої світової. На супутниковому знімку російського аеродрому "Саки" видно знищені літаки. Однак попередньо російське Міноборони заявляло, що техніка не постраждала.

Нагадаємо, що британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що найімовірніше під час атаки на російську авіабазу в Криму застосовувалася українська зброя, а не західна.