Образили Аллаха: встановили особи та мотиви таджиків, які розстріляли російських солдатів, — ЗМІ

За даними журналістів, контрактники армії РФ — громадяни Таджикистану не стерпіли образ на адресу Всевишнього з боку свого командира, застреливши його і ще 29 осіб.

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У Росії встановили особи громадян Таджикистану, які 15 жовтня відкрили стрілянину на полігоні в Бєлгородській області, вбивши та поранивши кілька десятків людей, повідомляє "База".

Стрілками виявилися 23-річний Мехроб Рахмонов та 24-річний Амінзод Есхон. Їх мобілізували як добровольців, 11 жовтня вони прибули на полігон для проведення навчальних стрільб, через чотири дні відкрили вогонь по товаришах по службі.

[ + – ] ЗМІ опублікували фото 24-річного Амінзода Есхона. Очевидці кажуть, що саме йому вдалося втекти

Серед загиблих мешканці Московської, Мурманської, Саратовської, Нижегородської, Рязанської, Ростовської областей, республіки Якутія та один уродженець України.

Конфлікт спровокував командир

Журналісти видання ASTRA поговорили з очевидцем інциденту, який отримав поранення і зараз перебуває у лікарні міста Валуйки. Він розповів, що конфлікт виник на релігійному ґрунті, його спровокував командир.

"Деякі наші солдати — дагестанець, азербайджанець і адигеєць — сказали, що це не наша війна і спробували написати рапорт про те, що вони не хочуть більше служити, — сказав очевидець. — Підполковник Андрій Лапін усіх зібрав і почав говорити, що це "священна війна". Почався конфлікт, почали штовхатися, зокрема і з моєї роти кілька людей".

Таджики намагалися пояснити Лапіну, що священна війна означає війну мусульман із невірними. Підполковник у відповідь заявив, що "Аллах, отже, боягуз, якщо не дозволяє воювати за країну, якій ти присягнув".

"Я особисто думаю, що це найбільше і зачепило. Фраза дуже багатьох шокувала — з тих, хто там стояв на плацу. Тому що у нас і з офіцерського складу є мусульмани — і башкири, і татари", — розповів очевидець.

Три десятки вбитих

У результаті конфлікт вдалося зам'яти, утихомирилися. Але вже за півтори години всіх відправили на стрільбища, і три таджики-контрактники спочатку застрелили Лапіна, а потім відкрили стрілянину по товаришах по службі.

"На полігоні були і контрактники, і мобілізовані. Загиблих, яких тільки я бачив, — 29 осіб. 30-й — це підполковник Лапін. Це не рахуючи двох таджиків, разом із ними вбитих, — розповів очевидець. — Поранених — точно не знаю скільки, частину на вертольотах доставили до Бєлгорода вже, частина разом зі мною у Валуйках зараз".

За словами співрозмовника журналістів, за пару хвилин до стрілянини нападники попросили мусульман відійти убік. Після атаки двох таджиків застрелив із пістолета прапорщик Семенов, який у момент нападу перебував у кімнаті, де зберігаються ящики з патронами. Ще одного прапорщик поранив, але хлопцеві вдалося втекти.

"Я пам'ятаю, що стрільців звуть Бікзот — він старший сержант, інший — Ануше, і третій — молодший сержант Амі, прізвища я не пам'ятаю, — сказав очевидець. — Молодший сержант Амі втік. Саме ці таджики були затятими прихильниками своєї віри. Постійно сварилися через те, що їм не дають робити намаз вчасно, кімнату їм не виділяли молитовну.

Нагадаємо, російські силовики кваліфікували інцидент на полігоні як теракт. Офіційно повідомили про 11 загиблих та 15 поранених, проте очевидці заявили, що жертв як мінімум удвічі більше.

Також повідомлялося, що наприкінці вересня 25-річний мобілізований в Іркутській області розстріляв військового комісара Олександра Єлісєєва.