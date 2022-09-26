Росіянин відкрив вогонь у військкоматі в Іркутській області, військком тяжко поранений (відео)

25-річний Руслан Зінін розстріляв військового комісара Олександра Єлісєєва. Військкома госпіталізували та прооперували. Нападника затримано.

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25-річний громадянин РФ Руслан Зінін відкрив вогонь у військкоматі міста Усть-Ілімськ Іркутської області. Він розстріляв начальника призовної комісії Олександра Єлісєєва, який перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє російський телеканал "Звезда".

Російські ЗМІ розповідають, що військком Олександр Єлісєєв проводив інструктаж мобілізованих солдат, у цей момент Зінін почав стріляти в нього з обрізу.

За даними російського Telegram-каналу про події "112", росіянин вистрілив шість разів. Проте в інших пабліках очевидці називають різну кількість пострілів. Деякі пишуть, що нападник вистрілив лише один раз, інші кажуть, що пролунало три постріли.

Один із тих, хто перебував у момент розстрілу у військкоматі, розповів, що всіх мобілізованих зібрали для інструктажу в актовій залі. Коли військком почав говорити, Зінін "просто вийшов зі словами "Ніхто нікуди не піде" з обрізом у руках".

Telegram-канал Mash із посиланням на очевидців розповів, що Зінін перед стріляниною заявив "Ніхто не воюватиме".

Військкома госпіталізували у тяжкому стані й одразу ж провели операцію, наразі його перевели до реанімації.

[ + – ] Військком Олександр Єлісєєв

Інших постраждалих під час інциденту немає.

Як уточнюється, підозрюваного одразу затримали. Йому призначать психіатричну експертизу.

Після затримання Зінін на камеру назвав своє ім'я, рік народження та адресу, а також уточнив, що є безробітним.

Чому Зінін влаштував стрілянину у військкоматі

Журналісти видання ASTRA зв'язалися з мамою нападника Мариною Зініною. Вона розповіла, що Руслан дуже переживав через повістку, яка напередодні прийшла його найкращому другу.

"Руслану повістка не приходила, але вчора вона прийшла його найкращому другові. Руслан був дуже засмучений через це, бо друг в армії не служив. Говорили, що буде часткова мобілізація, а виходить, що беруть усіх", — пояснила жінка.

За її словами, хлопець сказав, що йде добровольцем до військкомату, після цього близькі не могли з ним зв'язатися. Про те, що сталося, вони дізналися з новин.

Стрілянина у військкоматі: реакція влади

Місцева влада Іркутської області вже відреагувала на стрілянину у військкоматі Усть-Ілімська.

"Сьогодні в області сталася надзвичайна подія. В Усть-Ілімську молодик влаштував стрілянину у військкоматі. Військком Олександр Володимирович Єлісєєв перебуває в реанімації, у вкрай тяжкому стані", — написав у себе в соцмережах губернатор Ігор Кобзєв.

Він наголосив, що лікарі продовжують боротися за життя військкома.

Після того, що сталося, Кобзєв дав доручення посилити заходи безпеки.

Нагадаємо, після оголошення часткової мобілізації в РФ у російських містах почалися протести громадян. Люди виходили на мирні акції в Іркутську, Улан-Уде, Новосибірську, Томську, Читі, Хабаровську й інших містах. Протестувальників одразу ж оточувала поліція.

На вихідні масові протести проходили і в Дагестані, там поліція почала стріляти у повітря, щоб розігнати людей.