Россиянин открыл огонь в военкомате в Иркутской области, военком тяжело ранен (видео)

25-летний Руслан Зинин расстрелял военного комиссара Александра Елисеева. Военкома госпитализировали и прооперировали. Стрелявший задержан.

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25-летний гражданин РФ Руслан Зинин открыл огонь в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области. Он расстрелял начальника призывной комиссии Александра Елисеева, тот находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает российский телеканал "Звезда".

Российские СМИ рассказывают, что военком Александр Елисеев проводил инструктаж мобилизованных солдат, в этот момент Зинин начал стрелять в него из обреза.

По данным российского Telegram-канала о происшествиях "112, россиянин выстрелил шесть раз. Однако в других пабликах очевидцы называют разное количество выстрелов. Некоторые пишут, что нападавший выстрелил лишь единожды, другие говорят, что прозвучало три выстрела.

Один из находившихся в момент расстрела в военкомате рассказал, что всех мобилизованных собрали для инструктажа в актовом зале. Когда военком начал говорить, Зинин "просто вышел со словами "Никто никуда не пойдет" с обрезом в руках".

Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев рассказал, что Зинин перед стрельбой заявил "Никто не будет воевать".

Военкома госпитализировали в тяжелом состоянии и сразу же провели операцию, в настоящее время его перевели в реанимацию.

[ + – ] Военком Александр Елисеев

Других пострадавших во время инцидента нет.

Как уточняется, подозреваемого сразу задержали. Ему назначат психиатрическую экспертизу.

После задержания Зинин на камеру назвал свое имя, год рождения и адрес, а также уточнил, что является безработным.

Почему Зинин устроил стрельбу в военкомате

Журналисты издания ASTRA связались с мамой стрелявшего Мариной Зининой. Она рассказала, что Руслан очень переживал из-за повестки, которая накануне пришла его лучшему другу.

"Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех", –– объяснила женщина.

По ее словам, парень сказал, что уходит добровольцем в военкомат, после этого близкие не могли с ним связаться. О происшедшем они узнали из новостей.

Стрельба в военкомате: реакция власти

"Местная власть Иркутской области уже отреагировала на стрельбу в военкомате Усть-Илимска.

"Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии", –– написал у себя в соцсетях губернатор Игорь Кобзев.

Он подчеркнул, что врачи продолжают бороться за жизнь военкома.

После случившегося Кобзев дал поручение усилить меры безопасности.

Напомним, после объявления частичной мобилизации в РФ в российских городах начались протесты граждан. Люди выходили на мирные акции в Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске, Чите, Хабаровске и других городах. Протестующих сразу же окружала полиция.

На выходные массовые протесты проходили и в Дагестане, там полиция начала стрелять в воздух, чтобы разогнать людей.