Полиция открыла стрельбу: в Дагестане проходят протесты против мобилизации (видео)

В селе Эндирей мобилизовали более 100 мужчин. Люди перекрыли федеральную трассу, чтобы защитить своих мужей или сыновей.

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В российском Дагестане проходят акции протеста против мобилизации в России. Силовики открыли стрельбу в воздух, чтобы разогнать протестующих. Об этом сообщает "Медуза".

25 сенятября жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу, ведущую на Махачкалу. Протестующие выступают против мобилизации в РФ. В ответ силовики открыли стрельбу из автоматов Калашникова, чтобы разблокировать трассу.

Известно, что причиной протестов является мобилизация 110 мужчин из села Эндирей. Люди вышли на акцию, чтобы защитить их от отправки на войну. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие или же задержанные в ходе акции.

Напомним, акция протеста против мобилизации в РФ прошла в Якутске. Там на митинг вышло около 400 людей, которых быстро разогнали и задержали. Митингующие требовали остановить геноцид и выступали против войны.

24 сентября в российских городах также были протесты. Силовики всех задержали — на 10 протестующих было 50 силовиков.