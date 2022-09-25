Прекратите геноцид: в Якутске женщины вышли на митинг против мобилизации (видео)

В действе приняло участие около 400 человек, которых вскоре разогнали силовики. Протестующие выкрикивали "нет войне" и "мы не отдадим своих мужей".

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В российском Якутске около 400 людей вышли на митинг с требованием "прекратить геноцид" и вернуть их мужей с войны в Украине. Об этом сообщает "Вести Якутии".

На площади Орджоникидзе в Якутске собралось около 400 человек против мобилизации в России. Толпа скандировала лозунги: "Мы не отдадим своих мужей", "Нет геноциду", "Нет войне". Вскоре силовики начали жестко задерживать митингующих и садить их в автозаки.

Люди собирались в осуохай — это традиционный хоровод, который знаменует благословение матерей на возвращение живыми мужей и сыновей.

В Министерстве молодежи Якутии предупредили о том, что митинг может быть квалифицирован как нарушение установленного порядка собрания, митинга, демонстрации или пикетирования, а также публичная дискредитация использования ВС РФ в целях "защиты интересов РФ".

[ + – ] Осуохай на площади в Якутске

Отмечается, что силовики задержали людей в течении часа и к 13:00 по местному времени на площади уже никого не было.

Напомним, 24 сентября в российских городах также были протесты. Силовики всех задержали — на 10 протестующих было 50 силовиков.

В Офисе президента заявили, что Запад в ответ на мобилизацию в РФ должен поставлять Украине современные танки, организовать центры обучения украинской армии и дать дальнобойные ракеты ATACMS.