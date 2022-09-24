"Мы не мясо": в городах России продлжают протестовать против мобилизации (фото,видео)

Люди вышли на мирные протесты в Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске, Чите, Хабаровске и других городах. Местные паблики сообщают, что их окружает полиция — на 10 протестующих приходится около 50 силовиков.

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Во многих городах России возобновились протестные акции против войны в Украине и принудительной "частичной" мобилизации. В частности, 24 сентября, протесты возобновились в Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске, Чите, Хабаровске и других городах. Выйти на протесты призвало антивоенное движение "Весна" и сторонники оппозиционера Алексея Навального.

"Только что Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин — наших отцов, братьев и мужей — будут брошены в мясорубку войны", — пишет Telegram "Весны".

Авторы канала отмечают, что депутаты и чиновники ежедневно кричали на телеканалах о необходимости мобилизации, но сами своих детей не посылают на войну. Вместо этого они остануться в "теплых кресла", а в это время путинский режим отправит на убой тысячи простых граждан России.

В городах Сибири прошли протесты против мобилизации, во время которых силовики задержали несколько десятков активистов.

В Новосибирске на площади Ленина возле оперного театра россияне устроили хоровод и распевали советскую песню 1962 года "Пусть всегда будет солнце". Но полиция окружила протестующих и после задержали 12 человек, сообщает "Тайга.инфо". Сообщается, что на 10 человек приходится около 50 "собровцев".

[ + – ] Задержания в Томске

[ + – ] Акции протестов в Новосибирске

[ + – ] Задержания протестующих в Новосибирске

[ + – ] Задержания протестующих в Новосибирске

В Томске прошли задержания на улице Бархатная. Люди просто гуляют по центру города в знак протеста, но полиция не стесняется задерживать несогласных.

"На данный момент известно о четверых задержанных. Полиция особенно тщательно проверяет прохожих в масках", — сообщает "Тайга.инфо".

В Иркутске задержано 19 человек. Об этом сообщил местный правозащитник Святослав Хроменков. В Улан-Удэ задержаны правозащитница Надежда Низовкина и активистка Наталья Филонова, сообщает местный житель Петр Дондуков.

В Чите на одиночном пикете задержана Марина Саломатова, участница движения "Гражданская солидарность Забайкалья". Она стояла с плакатом, на котором написано "Мы не мясо!"

[ + – ] Марина Саломатова из Читы

Telegram-канал RusNews пишет, что в Хабаровске на площади Ленина собралось около 15 человек. Они просто стояли без плакатов и не выкрикивали никакие лозунги. Однако полиция сочла это за правонарушение, и задержала несколько человек которые ответили силовикам словами "Себя мобилизируй, крыса плешивая".

Ранее сообщалось, что задержанным россиянам, которые вышли на акции протеста против мобилизации, вручали повестки в военкоматы. В то же время в московских военкоматах утверждают, что им не поступал приказ призывать в армию граждан на улицах.

22 сентября стало известно, что "сенатор от Крыма" в Совете Федерации РФ Ольга Ковитиди предложила обновить критерии годности к военной службе. По ее словам, необходимо сократить количество заболеваний, с которыми не призывают в армию.