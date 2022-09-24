"Ми не м'ясо": у містах Росії продовжують протестувати проти мобілізації (фото, відео)

Люди вийшли на мирні протести в Іркутську, Улан-Уді, Новосибірську, Томську, Читі, Хабаровську та інших містах. Місцеві пабліки повідомляють, що їх оточує поліція — на 10 учасників протесту припадає близько 50 силовиків.

Related video

У багатьох містах Росії відновилися акції протесту проти війни в Україні та примусової "часткової" мобілізації. Зокрема, 24 вересня протести відновилися в Іркутську, Улан-Уді, Новосибірську, Томську, Читі, Хабаровську та інших містах. Вийти на протести закликав антивоєнний рух "Весна" та прихильники опозиціонера Олексія Навального.

"Щойно Володимир Путін оголосив "часткову" мобілізацію в Росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків — наших батьків, братів і чоловіків — кинуть у м'ясорубку війни", — пише Telegram "Весни".

Автори каналу зазначають, що депутати та чиновники щодня кричали на телеканалах про необхідність мобілізації, але самі своїх дітей не посилають на війну. Натомість вони залишаться в "теплих кріслах", а в цей час путінський режим відправить на забій тисячі простих громадян Росії.

У містах Сибіру відбулися протести проти мобілізації, під час яких силовики затримали кілька десятків активістів.

У Новосибірську на площі Леніна біля оперного театру росіяни влаштували хоровод і співали радянську пісню 1962 "Нехай завжди буде сонце". Але поліція оточила протестувальників і затримали 12 людей, повідомляє "Тайга.інфо". Повідомляється, що на 10 осіб припадає близько 50 "собровців".

[ + – ] Затримання у Томську

[ + – ] Акції протестів у Новосибірську

[ + – ] Затримання протестувальників у Новосибірську

[ + – ] Затримання протестувальників у Новосибірську

У Томську пройшли затримання на вулиці Оксамитова. Люди просто гуляють центром міста на знак протесту, але поліція не соромиться затримувати незгодних.

"Наразі відомо про чотирьох затриманих. Поліція особливо ретельно перевіряє перехожих у масках", — повідомляє "Тайга.інфо".

В Іркутську затримано 19 людей. Про це повідомив місцевий правозахисник Святослав Хроменков. В Улан-Уді затримані правозахисниця Надія Низовкіна та активістка Наталія Філонова, повідомляє місцевий житель Петро Дондуков.

У Читі на одиночному пікеті затримано Марину Саломатову, учасницю руху "Громадянську солідарність Забайкалля". Вона стояла з плакатом, на якому написано "Ми не м'ясо!"

[ + – ] Марина Саломатова з Чити

Telegram-канал RusNews пише, що в Хабаровську на площі Леніна зібралося близько 15 людей. Вони просто стояли без плакатів і не вигукували жодних гасел. Однак поліція вважала це за правопорушення, і затримала кілька людей, які відповіли силовикам словами "Себе мобілізуй, щур плішивий".

Раніше повідомлялося, що затриманим росіянам, які вийшли на акції протесту проти мобілізації, вручали повістки у військкомати. Водночас у московських військкоматах стверджують, що їм не надходив наказ призивати до армії громадян на вулицях.

22 вересня стало відомо, що "сенаторка від Криму" в Раді Федерації РФ Ольга Ковітіді запропонувала оновити критерії придатності до військової служби. За її словами, необхідно скоротити кількість захворювань, з якими не призивають до армії.