У Росії затриманим на акціях проти мобілізації вручали повістки у військкомати (фото)

Чоловіків зобов'язали прийти у військкомати на медкомісію, їм погрожували кримінальними справами за відмову підписати повістку. Московські військкоми кажуть, що їм не надходив наказ призивати людей до армії на вулицях.

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Під час антимобілізаційних протестів у Москві деяким затриманим поліцейські вручали повістки у військкомати. Про це затримані розповіли правозахисникам проекту "ОВД-Інфо".

Відомо, що у Воронежі у відділенні поліції №8 кілька затриманих мітингувальників отримали повістки до військкомату на 23 вересня.

Затриманим у Москві чоловікам поліцейські роздавали повістки у військкомат. Частину з них зобов'язали прийти 3 жовтня до військкомату Раменського району Москви на медкомісію.

Затримані повідомили "ОВД-Інфо", що повістки вручають в ОВС "Східне Ізмайлово", "Текстильники" та "Алтуф'єво". В ОВС районом Марфіно зайшла людина в цивільному, заявив про вручення повісток.

До ОВС районом Проспект Вернадського приїжджали співробітники військкомату, мінімум одному затриманому погрожували кримінальною справою через відмову підписати повістку, заявили правозахисники.

Член партії "Яблуко" Кирило Гончаров у себе в Telegram показав вручену учаснику мітингу повістку в ОВС Можайського району.

Дружина затриманого під час протестів москвича Валерія розповіла, як в ОВС району Соколина гора її чоловіку вручили повістку у військкомат. За її словами, чоловіка затримали на Арбаті, відвезли до ОВС та видали повістку на завтра.

"Йому особисто вручав повістку комісар. На відео вони знімали, як вони вручають йому повістку і казали, що він не може не прийняти її, бо він громадянин Російської Федерації і зобов'язаний з'явитися завтра до комісаріату", — сказала вона.

Співробітники Тверського та Останкінського військкоматів Москви заявили, що їм не надходило наказу роздавати повістки на вулицях.

Нагадаємо, що в містах РФ почалися акції протесту після оголошення президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації, за 1 день було затримано майже 1,4 тисячі осіб.

Російське законодавство передбачає позбавлення волі до 15 років за заклики та участь у антивоєнних акціях.

Після звернення Путіна росіяни розпочали масовий виїзд із країни, на кордонах зібралися довгі черги охочих залишити Росію. Росіяни хочуть потрапити до Грузії, Туреччини, Вірменії та Фінляндії.

Американські військові експерти вважають, що рішення Москви про часткову мобілізацію не позначиться на перебігу повномасштабної війни в Україні найближчим часом. Українська армія зможе звільнити взимку ще більше окупованих територій РФ.