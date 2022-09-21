"Спостерігається великий ажіотаж": тисячі росіян стоять у чергах на кордонах (відео)

Багато російських громадян вирішили рятуватися від мобілізації за кордоном, намагаючись виїхати до Фінляндії, Грузії, Монголії, але їх далеко не скрізь раді бачити.

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21 вересня весь день надходять повідомлення про те, що на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну. Телеграм-канал "Кяхта" повідомляє, що на однойменному прикордонному пункті на кордоні з Монголією люди постійно прибувають.

"На російсько-монгольському кордоні спостерігається великий ажіотаж, — зазначають автори каналу. — Кількість тих, хто виїжджає, швидко збільшується".

Безліч молодих росіян стоять у черзі, намагаючись потрапити до Грузії. На півночі РФ довга черга скупчилася на кордоні з Фінляндією.

Після того, як Володимир Путін оголосив мобілізацію, росіяни миттєво розкупили квитки на авіарейси до всіх країн, з якими РФ діє безвізовий режим. З Москви неможливо вилетіти в Астану, Баку, Бішкек, Ташкент, Тбілісі та в турецькі міста.

Росіян не всі готові впускати

19 вересня країни Балтії та Польща обмежили в'їзд до Шенгенської зони для громадян Росії. Сьогодні міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс уточнив, що для росіян, які ухиляються від мобілізації, не мають наміру робити виняток: ухилянтам не варто розраховувати на гуманітарні візи.

Нагадаємо, під час мобілізації в Росії на військову службу будуть призвані військовозобов'язані із запасу і ті, хто служив у лавах збройних сил.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про те, що мобілізувати мають намір 300 тис. осіб. Насамперед на війну мають намір відправити людей з досвідом бойових дій і тих, хто має необхідні військово-облікові спеціальності.