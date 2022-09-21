Часткова мобілізація в Росії: кого відправлять на війну в Україну?

Насамперед під часткову мобілізацію підпадають ті, хто вже має досвід бойових дій, а також військовослужбовці запасу. Російських студентів на війну в Україну Кремль обіцяє не надсилати.

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Після заяви Володимира Путіна про запровадження часткової мобілізації в Росії міністр оборони РФ Сергій Шойгу виступив із поясненням, кого торкнуться нові правила. Про це повідомляє російська агенція ТАРС.

Голова оборонного відомства повідомив, що:

Під мобілізацію в Росії підпадають люди, що відслужили, особливо з досвідом бойових дій;

Під мобілізацію підпадають ті, хто має військово-облікову спеціальність;

Студентів вишів часткова мобілізація не стосується;

Часткова мобілізація також не стосується тих, хто вже служить за призовом. Їх нібито не відправлятимуть на війну в Україну.

Шойгу також розповів, що за допомогою часткової мобілізації призве близько 300 тисяч резервістів.

За словами російського міністра, мобілізація нібито потрібна для контролю захоплених територій.

Російський полковник у відставці та військовий експерт Віктор Литовкін у коментарі телеканалу RT, зі свого боку, пояснив, що часткова мобілізація в РФ стосується всіх військовослужбовців запасу від 18 до 50 років, які мають відповідні військові спеціальності. При цьому він упевнений, що відправляти на війну не будуть тих, хто працює в оборонній промисловості Росії та інших критичних виробництвах.

Три хвилі часткової мобілізації

Відповідно до статті 53 федерального закону Росії про військовий обов'язок та військову службу, можна говорити про три хвилі мобілізації військовослужбовців запасу:

Перша хвиля — це солдати, сержанти, прапорщики та мічмани до 35 років, військові з офіцерськими званнями до 45-60 років, а також ті, хто пройшли строкову службу та бойовий досвід.

Друга хвиля — солдати, сержанти, прапорщики та мічмани 35-45 років, військові з офіцерськими званнями до 45-60 років, а також особи, звільнені за станом здоров'я.

Третя хвиля — солдати, сержанти, прапорщики та мічмани 45-50 років, офіцери 50-60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту чи досвід бойової служби.

Чи випускатимуть росіян за кордон після оголошення мобілізації?

Пункт другий 21-ої статті федерального закону Росії про мобілізаційну підготовку та мобілізацію говорить, що з моменту оголошення мобілізації росіянам, які перебувають на військовому обліку, заборонено залишати місце проживання без дозволу військових комісаріатів і федеральних органів виконавчої влади.

Як було зазначено вище, під часткову мобілізацію підпадають військовослужбовці запасу. Відповідно, саме їм виїзд за межі країни, ймовірно, буде заборонено. Про решту громадян, хто перебуває на військовому обліку, поки що нічого не відомо. Додаткової інформації про це від керівництва країни-агресора наразі не надходило.

Водночас голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що додаткових обмежень на право виїзду резервістів у зв'язку з частковою мобілізацією поки не передбачено.

Член ради при президенті РФ із прав людини Кирило Кабанов також стверджує, що юридично заборони на виїзд із місця проживання за часткової мобілізації немає. За його словами, він діє лише з моменту отримання повістки.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін виступив із низкою резонансних заяв. Зокрема, глава держави-агресора оголосив часткову мобілізацію в Росії. Він також сказав, що Кремль визнає підсумки псевдореферендумів на захоплених територіях України, які мають відбутися наприкінці вересня. Крім цього, глава РФ пригрозив Заходу ядерним ударом.

Після виступу Путіна російські громадяни розкупили квитки до Туреччини та Грузії.