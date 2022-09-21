Частичная мобилизация в России: кого отправят на войну в Украину?

В первую очередь под частичную мобилизацию подпадают те, кто уже имеет опыт боевых действий, а также военнослужащие запаса. Российских студентов на войну в Украину Кремль обещает не посылать.

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После заявления Владимира Путина о введении частичной мобилизации в России министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с пояснением, кого коснутся новые правила. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Глава оборонного ведомства сообщил, что:

Под мобилизацию в России подпадают отслужившие люди, особенно с опытом боевых действий;

Под мобилизацию подпадают те, кто имеют военно-учетную специальность.

Cтудентов вузов частичная мобилизация не касается.

Частичная мобилизация также не касается тех, кто уже служит по призыву. Их якобы не будут отправлять на войну в Украину.

Шойгу также рассказал, что по частичной мобилизации призовут около 300 тысяч резервистов.

По словам российского министра, мобилизация якобы нужна для контроля захваченных территорий.

Российский полковник в отставке и военный эксперт Виктор Литовкин в комментарии телеканалу RT, в свою очередь, объяснил, что частичная мобилизация в РФ касается всех военнослужащих запаса от 18 до 50 лет, обладающих соответствующими военными специальностями. При этом он уверен, что отправлять на войну не будут тех, кто работает в оборонной промышленности России и на других критических производствах.

Три волны частичной мобилизации

Согласно статье 53 федерального закона России о воинской обязанности и военной службе, можно говорить о трех волнах мобилизации военнослужащих запаса:

Первая волна – это солдаты, сержанты, прапорщики и мичманы до 35 лет, военные с офицерскими званиями до 45-60 лет, а также прошедшие срочную службу и имеющие боевой опыт.

Вторая волна – солдаты, сержанты, прапорщики и мичманы 35-45 лет, военные с офицерскими званиями до 45-60 лет, а также лица, освобожденные по состоянию здоровью.

Третья волна – солдаты, сержанты, прапорщики и мичманы 45-50 лет, офицеры 50-60 лет, а также женщины до 45 лет, имеющие военное образование или опыт боевой службы.

Будут ли россиян выпускать за границу после объявления мобилизации?

Пункт второй 21-ой статьи федерального закона России о мобилизационной подготовке и мобилизации гласит, что с момента объявления мобилизации россиянам, состоящим на воинском учете, запрещено покидать место жительства без разрешения военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной власти.

Как было сказано выше, под частичную мобилизацию подпадают военнослужащие запаса. Соответственно, как раз им выезд за пределы страны предположительно будет запрещен. Об остальных гражданах, кто состоит на воинском учете, пока ничего не известно. Дополнительной информации об этом от руководства страны-агрессора в настоящее время не поступало.

Между тем, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией пока не предусмотрено.

Член совета при президенте РФ по правам человека Кирилл Кабанов также утверждает, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет. По его словам, он действует только с момента получения повестки.

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин выступил с рядом резонансных заявлений. В частности, глава страны-агрессора объявил частичную мобилизацию в России. Он также сказал, что Кремль признает итоги псевдореферендумов на захваченных территориях Украины, которые должны пройти в конце сентября. Помимо этого, глава РФ пригрозил Западу ядерным ударом.

После выступления Путина российские граждане раскупили билеты в Турцию и Грузию.