Мобилизация в РФ: россияне раскупили билеты в Турцию и Грузию после обращения Путина, — СМИ

Все прямые билеты из Москвы в Стамбул и Ереван разошлись всего спустя несколько минут после выступления президента России.

Related video

Россияне раскупили все прямые авиабилеты из Москвы в турецкий Стамбул и армянскую столицу Ереван на сегодня, 21 сентября. Это произошло всего спустя несколько минут после завершения выступления президента РФ Владимира Путина, в котором он объявил о начале частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Об этом со ссылкой на данные агрегатора по поиску билетов Aviasales сообщает российское издание "Верстка".

"За несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван", — говорится в посте издания.

На момент публикации на сервисе Aviasales можно было найти билет из российской столицы в Стамбул только с опцией 7-часовой пересадки в Абу-Даби за почти 100 тысяч рублей (примерно 60 тыс. грн). Больше вариантов в случае с Ереваном — туда из Москвы россияне пока могут добраться с одной, а иногда и двумя пересадками по цене, начиная от 38 тыс. рублей (около 23 тыс. грн).

D статье 21 российского закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" закреплено ограничение въезда из страны тех граждан РФ, которые стоят на воинском учете.

"Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас", — говорится в документе.

На фоне ажиотажа на билеты из Москвы сайты "Российских железных дорог" и "Аэрофлота" оказались недоступны.

Напомним, сегодня, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского лидера, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт. Такой шаг Путин объяснил угрозами, с которыми сталкивается Россия.

Также мы писали, что Путин в ходе сегодняшнего выступления пригрозил Западу применением ядерного оружия в случае возникновения угроз территориальной целостности РФ.