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Мир Российско-украинская война Частичная мобилизация в России

Мобилизация в РФ: россияне раскупили билеты в Турцию и Грузию после обращения Путина, — СМИ

Аэропорт Шереметьево, шереметьево очереди, шереметьево москва
Фото: Flickr | Россияне массово хотят покинуть страну из-за мобилизации

Все прямые билеты из Москвы в Стамбул и Ереван разошлись всего спустя несколько минут после выступления президента России.

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Россияне раскупили все прямые авиабилеты из Москвы в турецкий Стамбул и армянскую столицу Ереван на сегодня, 21 сентября. Это произошло всего спустя несколько минут после завершения выступления президента РФ Владимира Путина, в котором он объявил о начале частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Об этом со ссылкой на данные агрегатора по поиску билетов Aviasales сообщает российское издание "Верстка".

"За несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван", — говорится в посте издания.

На момент публикации на сервисе Aviasales можно было найти билет из российской столицы в Стамбул только с опцией 7-часовой пересадки в Абу-Даби за почти 100 тысяч рублей (примерно 60 тыс. грн). Больше вариантов в случае с Ереваном — туда из Москвы россияне пока могут добраться с одной, а иногда и двумя пересадками по цене, начиная от 38 тыс. рублей (около 23 тыс. грн).

авиабилеты стамбул, билеты стамбул Fullscreen
авиабилеты ереван, билеты ереван Fullscreen
авиабилеты стамбул, билеты стамбул
авиабилеты ереван, билеты ереван

D статье 21 российского закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" закреплено ограничение въезда из страны тех граждан РФ, которые стоят на воинском учете.

"Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас", — говорится в документе.

На фоне ажиотажа на билеты из Москвы сайты "Российских железных дорог" и "Аэрофлота" оказались недоступны.

мобилизация, выезд из рф Fullscreen
мобилизация, выезд из рф Fullscreen
мобилизация, выезд из рф
мобилизация, выезд из рф

Напомним, сегодня, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского лидера, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт. Такой шаг Путин объяснил угрозами, с которыми сталкивается Россия.

Также мы писали, что Путин в ходе сегодняшнего выступления пригрозил Западу применением ядерного оружия в случае возникновения угроз территориальной целостности РФ.