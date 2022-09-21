Мобілізація в РФ: росіяни розкупили квитки до Туреччини та Грузії після звернення Путіна, — ЗМІ

Усі прямі квитки з Москви до Стамбула та Єревану розійшлися всього через кілька хвилин після виступу президента Росії.

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Росіяни розкупили всі прямі авіаквитки з Москви до турецького Стамбула та вірменської столиці Єреван на сьогодні, 21 вересня. Це сталося через кілька хвилин після завершення виступу президента РФ Володимира Путіна, в якому він оголосив про початок часткової мобілізації по всій країні від сьогодні. Про це з посиланням на дані агрегатора з пошуку квитків Aviasales повідомляє видання "Верстка".

"За кілька хвилин після виступу Путіна розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та Єревану", — йдеться у пості видання.

На момент публікації на сервісі Aviasales можна було знайти квиток із російської столиці до Стамбула лише з опцією 7-годинної пересадки в Абу-Дабі за майже 100 тисяч рублів (приблизно 60 тис. грн). Більше варіантів у випадку з Єреваном — туди з Москви росіяни поки що можуть дістатися з однією, а іноді й двома пересадками за ціною, починаючи від 38 тис. рублів (близько 23 тис. грн).

У статті 21 російського закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" закріплено обмеження в'їзду з країни тих громадян РФ, які стоять на військовому обліку.

"Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється виїзд з місця проживання без дозволу військових комісаріатів, федеральних органів виконавчої влади, які мають запас", — йдеться у документі.

На тлі ажіотажу на квитки з Москви сайти "Російських залізниць" та "Аерофлоту" виявилися недоступними.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні з сьогоднішнього дня. Під мобілізацію, згідно із заявою російського лідера, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід. Такий крок Путін пояснив загрозами, з якими стикається Росія.

Також ми писали, що Путін під час сьогоднішнього виступу пригрозив Заходу застосуванням ядерної зброї у разі загроз територіальній цілісності РФ.