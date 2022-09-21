Россия поддержит итоги "референдумов" на оккупированных территориях Украины, – Путин (видео)

По словам президента РФ, так называемые власти Донбасса и захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей обратились к Кремлю с просьбой принять результаты "плебисцитов".

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Российская Федерация поддержит итоги псевдореферендумов на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в своем сегодняшнем обращении заявил президент РФ Владимир Путин, пишет агентство "РИА Новости".

"Мы не можем, не имеем права отдать близких нам людей на растерзание палачам. Не может не откликнуться на их стремления самим определять свою судьбу", – заявил лидер страны-агрессора.

По словам российского президента, в Кремль обратились так называемые власти Донбасса и захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей с просьбой принять результаты "плебисцитов", которые должны быть проведены в конце сентября.

Путин подчеркнул, что Россия якобы сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения незаконного голосования.

Псевдореферендумы на оккупированной части Украины: хронология событий

19 сентября так называемые "общественные советы" сначала в "ЛНР", а затем и в "ДНР" потребовали у "власти" в регионах немедленно провести псевдореферендумы о присоединении к РФ.

Вчера, 20 сентября, с аналогичной инициативой выступил "общественный совет" в оккупированной Херсонской области. Последними выступили боевики из захваченных частей Запорожской области – здесь обращение о так называемом голосовании по присоединению к РФ поступило от коллаборантов из организации "Мы вместе с Россией".

В этот же день так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что местные "власти" приняли решение о проведении "референдума" в украинском регионе.

Позже боевики из "ЛНР" и "ДНР" назвали дату проведения "референдумов" в захваченных Луганской и Донецкой областях. Так называемые голосования должны пройти в период с 23 по 27 сентября.

Зачем России нужны "референдумы" на захваченных территориях?

Пресс-секретарь Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер рассказал, что стремление Москвы провести референдумы на оккупированных территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей является способом отвлечь внимание населения страны-агрессора от успешного контрнаступления украинских войск.

Аналитики американского Института изучения войны, в свою очередь, считают, что проведение "референдумов" необходимы Кремлю для самомобилизации россиян. После аннексии территорий руководство РФ будет призывать население вступать в ряды российской армии для защиты "своей территории".

Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что российских призывников не будут посылать на войну в Украину. Так называемое присоединение украинских территорий к РФ дает Кремлю лазейку – в этом случае призывников можно без лишних объяснений отправлять на фронт.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сделал ряд резонансных заявлений. В частности, глава страны-агрессора объявил частичную мобилизацию в России.