Пентагон назвал "референдумы" в Украине информационной операцией Кремля

По словам пресс-секретаря Минобороны США Пэта Райдера, такая инициатива Москвы призвана отвлечь внимание от сложного положения, в котором оказались российские войска.

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Во вторник, 20 сентября, в штаб-квартире Министерства обороны США назвали стремление российского руководства провести референдумы на оккупированных территориях Луганской, Херсонской и Запорожской областей способом отвлечь внимание российской общественности от успешного контрнаступления украинских войск. Об этом сообщает CNN.

"Это просто информационная операция, призванная отвлечь внимание от сложного текущего положения, в котором российские войска себя обнаружили", — заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер. В США считают, что российская сторона сейчас прибегает к сценарию 2014 года.

"Вначале нужны заявления о "референдумах" их прокси-сил, затем это становится основой для дальнейший лигитимации аннексии суверенной украинской территории", — отметил Райдер.

Он заверил, что результаты т.н. референдумов в США не признают и продолжат работать с Украиной и международными партнерами — оказывать необходимую поддержку.

Напомним, что в Уголовном кодексе РФ появились понятия "мобилизации", "военного времени" и "военного положения". Российские законодатели ужесточили ответственность за невыполнение приказов, дезертирство и мародерство.

Ранее Фокус сообщал, что атаки ВСУ после псевдореферендумов будут расцениваться как агрессия против России. Такое заявление сделал российский сенатор. Вместе с тем, в Госдуме заявляют, что всеобщая мобилизация объявляться не будет.