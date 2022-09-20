Пентагон назвав "референдуми" в Україні інформаційною операцією Кремля

За словами речника Міноборони США Пета Райдера, така ініціатива Москви покликана відвернути увагу від складного становища, в якому опинилися російські війська.

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У вівторок, 20 вересня, у штаб-квартирі Міністерства оборони США назвали прагнення російського керівництва провести референдуми на окупованих територіях Луганської, Херсонської та Запорізької областей способом відвернути увагу російської громадськості від успішного контрнаступу українських військ. Про це повідомляє CNN.

"Це просто інформаційна операція, покликана відволікти увагу від складного поточного становища, в якому російські війська себе виявили", — заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер. У США вважають, що російська сторона зараз вдається до сценарію 2014 року.

"Спочатку потрібні заяви про "референдуми" їх проксі-сил, потім це стає основою для подальшої легітимації анексії суверенної української території", — зазначив Райдер.

Він запевнив, що результати т.зв. референдумів у США не визнають і продовжать працювати з Україною та міжнародними партнерами — надавати необхідну підтримку.

Нагадаємо, що в Кримінальному кодексі РФ з'явилися поняття "мобілізації", "воєнного часу" та "воєнного стану". Російські законодавці посилили відповідальність за невиконання наказів, дезертирство та мародерство.

Раніше Фокус повідомляв, що атаки ЗСУ після псевдореферендумів будуть розцінюватися як агресія проти Росії. Таку заяву зробив російський сенатор. Водночас у Держдумі заявляють, що загальна мобілізація не оголошуватиметься.