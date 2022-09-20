Атаки ВСУ после "референдумов" будут расценивать как агрессию против РФ, — сенатор

В то же время в Госдуме РФ убеждают, что всеобщую мобилизацию на территории России объявлять не будут.

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Так называемая сенатор и представитель исполнительной власти оккупированного Крыма в Совфеде РФ Ольга Ковидити заявила, что атаки украинских военных на оккупированные территории Украины после результатов незаконных "референдумов" будут расцениваться, как агрессия против России. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

"Любые проявления военной агрессии Украины после оглашения результатов референдума должны быть расценены как открытая агрессии против мирного населения России с последующим суровым наказанием всех виновных", — заявила она.

Вероятность объявления всеобщей мобилизации в РФ

В то же время председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что всеобщей мобилизации на территории России не будет. По его словам, об этом неоднократно заявлял спикер Путина Дмитрий Песков и другие российские политики.

Картаполов также объяснил поправки в Уголовный кодекс РФ, которые ввели понятия "мобилизация", "военное время" и "военное положение". По его словам, закон был принят на долгосрочное время, а не под "специальную военную операцию".

"По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет", — заявил он.

Напомним, 20 сентября боевики "Л/ДНР" объявили о проведении "референдума" о присоединении к России, который должен пройти с 23 по 27 сентября. Вскоре после этого незаконные голосования анонсировали коллаборанты из Запорожской и Херсонской областей, они состоятся в те же дни.

Тем временем в Госдуме РФ ввели в УК РФ понятия "мобилизация", "военное время" и "военное положение". Они предусматривают ужесточение наказаний за дезертирство, мародерство и невыполнение приказов в период мобилизации или особого правового режима.

Советник ОП Алексей Арестович считает, что объявление мобилизации в РФ и "референдумы" — это огромный подарок Украине. По его словам, это ускорит революцию в России и позволит быстрее закончить войну. Кроме того, для мобилизации у РФ нет ресурсов.