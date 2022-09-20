Атаки ЗСУ після "референдумів" розцінюватимуть як агресію проти РФ, — сенатор

Водночас у Держдумі РФ переконують, що загальну мобілізацію на території Росії оголошувати не будуть.

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Так звана сенаторка та представниця виконавчої влади окупованого Криму в Радфеді РФ Ольга Ковідіті заявила, що атаки українських військових на окуповані території України після результатів незаконних "референдумів" будуть розцінюватися як агресія проти Росії. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

"Будь-які прояви військової агресії України після оголошення результатів референдуму мають бути розцінені як відкрита агресія проти мирного населення Росії з подальшим суворим покаранням усіх винних", — заявила вона.

Імовірність оголошення загальної мобілізації в РФ

Водночас голова Комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що загальної мобілізації на території Росії не буде. За його словами, про це неодноразово заявляв речник Путіна Дмитро Пєсков та інші російські політики.

Картаполов також пояснив поправки до Кримінального кодексу РФ, які ввели поняття "мобілізація", "воєнний час" та "воєнний стан". За його словами, закон було ухвалено на довгостроковий період, а не під "спеціальну воєнну операцію".

"Принаймні поки не настане час, коли необхідність у ньому відпаде", — заявив він.

Нагадаємо, 20 вересня бойовики "Л/ДНР" оголосили про проведення "референдуму" про приєднання до Росії, який має відбутися з 23 по 27 вересня. Незабаром після цього незаконні голосування анонсували колаборанти із Запорізької та Херсонської областей, вони відбудуться у ті самі дні.

Тим часом у Держдумі РФ ввели в КК РФ поняття "мобілізація", "воєнний час" та "воєнний стан". Вони передбачають посилення покарань за дезертирство, мародерство та невиконання наказів у період мобілізації чи особливого правового режиму.

Радник ОП Олексій Арестович вважає, що оголошення мобілізації в РФ та "референдуми" — це величезний подарунок Україні. За його словами, це прискорить революцію в Росії та дозволить швидше закінчити війну. Крім того, для мобілізації РФ немає ресурсів.