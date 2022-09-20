Окупанти ухвалили рішення про проведення "референдуму" у Херсонській області (відео)

Колаборант Володимир Сальдо заявив, що у Херсоні створюватимуть "добровольчі батальйони для участі в "спецоперації".

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Так званий голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що "влада" регіону прийняла самостійне рішення про підготовку та проведення "референдуму щодо входження Херсонської області до складу Російської Федерації". Також він висловив сподівання, що у Кремлі визнають підсумки псевдореферендуму. Про це повідомляється в його Telegram-каналі.

У відеозверненні колаборант наголосив, що рішення було ухвалено після того, як "громадська рада" Херсонської області ініціювала проведення "плебісциту".

Як вважає посібник окупантів, проведення псевдореферендуму нібито гарантуватиме безпеку в Херсонській області, а також відкриє нові можливості для повернення до мирного життя.

"Упевнений, що керівництво Російської Федерації ухвалить підсумки референдуму і Херсонська область увійде до складу Росії, ставши повноправним суб'єктом єдиної держави", — додав Сальдо.

Він висловив сподівання, що після проведення "плебісциту" Кремль у найкоротший термін оформить це рішення юридично.

Колаборант переконаний, що президент РФ Володимир Путін стане "гарантом безпеки та процвітання" захопленого українського регіону.

Сальдо також розповів, що у захопленому регіоні створюватимуться добровольчі батальйони для участі у "спецоперації" на території України.

Нагадаємо, сьогодні "громадська рада" у Херсоні закликала окупантів негайно провести псевдореферендум. Колаборанти вважають, що входження до складу РФ зможе убезпечити територію Херсонської області. Вони сподіваються на проведення "референдуму" у найкоротші терміни.

Також Фокус писав про те, що на псевдореферендумі в "ДНР" хочуть влаштувати онлайн-голосування для окремих територій і тих "громадян республіки", хто живе в Росії. Окупаційний голова "громадської палати" Олександр Кофман уточнив, що для проведення псевдореферендуму на Донбасі все готове.