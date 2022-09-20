Оккупанты приняли решение о проведении "референдума" в Херсонской области (видео)

Коллаборант Владимир Сальдо заявил, что в Херсоне будут создавать "добровольческие батальоны для участия в "спецоперации".

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Так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что "власти" региона приняли самостоятельное решение о подготовке и проведении "референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации". При это он выразил надежду, что в Кремле признают итоги псевдореферендума. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

В видеообращении коллаборант подчеркнул, что решение было принято после того, как "общественный совет" Херсонской области инициировал проведение "плебисцита".

Как считает пособник оккупантов, проведение псевдореферендума якобы обеспечит безопасность в Херсонской области, а также откроет "новые возможности для возвращения к мирной жизни".

"Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства", — добавил Сальдо.

Он выразил надежду, что после проведения "плебисцита" Кремль в кратчайшие сроки оформит это решение юридически.

Коллаборант убежден, что президент РФ Владимир Путин станет "гарантом безопасности и процветания" захваченного украинского региона.

Сальдо также рассказал, что в захваченном регионе будут создаваться добровольческие батальоны для участия в "спецоперации" на территории Украины.

Напомним, сегодня "общественный совет" в Херсоне призвал оккупантов немедленно провести псевдореферендум. Коллаборанты считают, что вхождение в состав РФ сможет обезопасить территорию Херсонской области. Они надеются на проведение "референдума" в кратчайшие сроки.

Также Фокус писал о том, что на псевдореферендуме в "ДНР" хотят устроить онлайн-голосование для отдельных территорий и также тех "граждан республики", кто живет в России. Оккупационный глава "общественной палаты" Александр Кофман уточнил, что для проведения псевдореферендума на Донбассе все готово.