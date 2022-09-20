"Общественный совет" в Херсоне призвал оккупантов немедленно провести псевдореферендум (видео)

Коллаборанты считают, что вхождение в состав РФ сможет обезопасить территорию Херсонской области. Они надеются на проведение "референдума" в кратчайшие сроки.

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Так называемый "общественный совет" Херсонской области обратился к "главе" региона Владимиру Сальдо и "главе правительства" Сергею Елисееву с инициативой о немедленном проведении референдума о вхождении региона в состав России. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации", – заявили члены "совета" во вторник, 20 сентября.

Оккупационный председатель "общественного совета" Владимир Овчаренко рассказал, что к ним якобы обращаются отдельные жители захваченного региона и неназванные общественные организации, которые хотят "плебисцита".

В псевдосовете думают, что вхождение в состав РФ сможет обезопасить территорию Херсонской области. По их словам, это также якобы "восстановит историческую справедливость".

Также Владимир Овчаренко отметил, что псевдореферендум состоится в кратчайшие сроки.

В "общественном совете" уверен, что жители Херсонской области поддержат идею о проведении "референдума".

Напомним, на псевдореферендуме в "ДНР" хотят устроить онлайн-голосование для отдельных территорий и также тех "граждан республики", кто живет в России. Оккупационный глава "общественной палаты" Александр Кофман уточнил, что для проведения псевдореферендума на Донбассе все готово.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что проведение псевдореферендумов в ОРДЛО и присоединение квазиреспублик к России будет носить "необратимый характер".