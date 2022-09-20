"Громадська рада" у Херсоні закликала окупантів негайно провести псевдореферендум (відео)

Колаборанти вважають, що входження до складу РФ зможе убезпечити територію Херсонської області. Вони сподіваються на проведення "референдуму" у найкоротші терміни.

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Так звана "громадська рада" Херсонської області звернулася до "глави" регіону Володимира Сальдо та "глави уряду" Сергія Єлісєєва з ініціативою про негайне проведення референдуму про входження регіону до складу Росії. Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

"Вважаємо як ніколи своєчасним ухвалити вольове рішення про негайне проведення референдуму щодо входження Херсонської області до складу Російської Федерації", — заявили члени "ради" у вівторок, 20 вересня.

Окупаційний голова "громадської ради" Володимир Овчаренко розповів, що до них нібито звертаються деякі мешканці захопленого регіону та неназвані громадські організації, які хочуть "плебісциту".

У псевдораді вважають, що входження до складу РФ зможе убезпечити територію Херсонської області. За їхніми словами, це також "відновить історичну справедливість".

Також Володимир Овчаренко зазначив, що псевдореферендум відбудеться у найкоротші терміни.

У "громадській раді" впевнений, що жителі Херсонщини підтримають ідею проведення "референдуму".

Нагадаємо, на псевдореферендумі в "ДНР" хочуть влаштувати онлайн-голосування для окремих територій і тих "громадян республіки", хто живе в Росії. Окупаційний голова "громадської палати" Олександр Кофман уточнив, що для проведення псевдореферендуму на Донбасі все готове.

Раніше заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що проведення псевдореферендумів в ОРДЛО і приєднання квазіреспублік до Росії матиме "незворотний характер".