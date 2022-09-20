У "ДНР" на псевдореферендумі хочуть влаштувати онлайн-голосування з Росії

Так звана "громадська палата" в окупованому Донецьку планує виступити з ініціативою дистанційного волевиявлення для низки територій.

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На псевдореферендумі на Донбасі хочуть провести онлайн-голосування. Про це повідомляє російське агентство "РІА Новини".

Як стало відомо, так звана "громадська палата ДНР" має намір виступити з ініціативою дистанційного голосування для низки територій у регіоні, а також для тих "громадян республіки", хто мешкає в Росії.

Так званий голова "громадської палати" Олександр Кофман уточнив, що для проведення псевдореферендуму на Донеччині все готове. Він розповів, що складнощів із голосуванням у військових частинах у "ДНР" виникнути не повинно.

19 вересня Кофман та його колега з так званої "ЛНР" Олексій Карякін звернувся до "глав" квазіреспублік Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника з пропозицією негайно провести "референдум про входження до складу Росії". У захопленому Донецьку наголосили, що нібито настав час "стерти кордон між державами, як він стертий у серцях". У Луганську, зі свого боку, вважають, що після такого "плебісциту" у регіоні нібито настане стабільність.

Так званий "посол ЛНР у РФ" Родіон Мірошник розповів, що процес підготовки до псевдореферендуму на захоплених територіях Донбасу вже запущено.

Сьогодні "громадська рада Херсонської області" також звернулася до окупаційної влади регіону з проханням негайно провести "референдум про визнання суб'єктом РФ".

Представник української розвідки Вадим Скібіцький ще наприкінці серпня розповідав в інтерв'ю "РБК Україна", що окупанти планують проводити інтернет-голосування на захоплених територіях. Це ще одна причина, через яку росіяни та бойовики в квазіреспубліках не особливо стурбовані процесом підготовки до "референдуму".

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що проведення псевдореферендумів в ОРДЛО і приєднання квазіреспублік до Росії матиме "незворотний характер". Одіозний політик вважає, що після проведення псевдореферендумів у "ЛНР та ДНР" жоден майбутній президент РФ "не зможе повернути ці рішення назад".

Раніше стало відомо, що окупанти взяли паузу із "референдумом" у Херсонській області. Колаборант Кирило Стремоусов та його куратори сказали, що ситуація з безпекою поки не дозволяє голосувати.