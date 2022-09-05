Злякалися успіхів ЗСУ: окупанти РФ взяли паузу з "референдумом" у Херсонській області

Зрадник Кирило Стремоусов та його куратори сказали, що ситуація з безпекою поки не дозволяє голосувати. У Києві попередили всіх учасників голосування про тюремний термін до 12 років конфіскацією майна.

Російські окупанти вирішили взяти паузу у проведенні псевдореферендуму у Херсонській області. Про це заявив так званий представник окупаційної влади в регіоні Кирило Стремоусов, пише російське агентство "ТАСС".

ЗС РФ готові провести "референдум про приєднання до РФ", але поки беруть паузу через ситуацію з безпекою, зазначив колаборант.

"Ми підготувалися до голосування, хотіли вже провести референдум найближчим часом, але через всі ті події, які відбулися зараз, я думаю, що поки ми зробимо паузу. Це буде зрозуміло практично, тому що ми не біжимо вперед і основне завдання виконуємо — нагодувати населення, убезпечити населення", — пояснив Стремоусов.

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Зрадник стверджує, що проведенню референдуму не завадять загрози міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. За її словами, українцям за участь у так званих голосуваннях референдумах може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Стремоусов вважає Херсонську область "звільненою територією", а попередження про неможливість проводити псевдореферендум — "безглуздим криком".

"Нам не страшно, ми не боїмося. Ми вже говорили: Херсон назавжди російський. Люди готові бігти на референдум, щоб стати повноцінним суб'єктом однієї великої єдиної країни, яка може захистити", — сказав він.

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Нагадаємо, що у Кремлі погодилися з ідеєю перенести "референдуми" на окупованих територіях України, нова орієнтовна дата — 4 листопада в російський День народної єдності.

Москва вимагає від окупантів на Херсонщині продовжувати готуватися до "референдуму". Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що населення не підтримує росіян і тому важко зібрати комісію.

Тим часом українська армія поступово очищає Херсонську область від ворогів. 4 вересня над селищем Високопілля підняли український прапор.

У ЗМІ раніше публікували план псевдореферендуму на Донбасі, він передбачає пільги для голосуючих — соціальну підтримку, пом'якшення комендантської години та соцгарантії зрадникам, які воюють проти ЗСУ.