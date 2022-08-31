РосЗМІ опублікували план проведення "референдуму" на Донбасі (інфографіка)

Підкупи соціальними гарантіями, тиск на виборців та фальшиві голоси виборців — це далеко не весь перелік методів, які Росія збирається застосувати під час так званого "референдуму" на Донеччині.

У вільний доступ потрапив російський план анексії Донбасу, який передбачає незаконний референдум та фальшування його результатів. Слайди з інформацією щодо проведення псевдореферендуму опублікував The Insider.

Документи, які опинилися у розпорядженні редакції, свідчать про те, що РФ планує незаконно анексувати Донбас та окуповані території Херсонської та Запорізької областей, як у 2014 році анексувала Крим.

Нелегітимний референдум у Кремлі планують на вересень. З датою поки не визначилися.

Як Росія фальсифікуватиме результати

Екзитполи, які пройдуть у день "голосування", мають підготувати громадськість до цільового результату для "легітимізації референдуму". Окрім окупованих територій, такі опитування планують провести на території власне Росії та Республіки Білорусь.

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Крім того, щоб легше було фальсифікувати дані голосування, організатори "референдуму" організовуватимуть виборчі дільниці на вулицях, а також змушуватимуть людей голосувати у наметах та автобусах. Зауважимо, що таку тактику РФ використала у 2018 році під час виборів мера Москви.

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Також стало відомо, що голосування на тимчасово окупованих українських територіях очолять керівники виборчих комісій, які прибули з РФ. Так, рахувати голоси українців буде російська ЦВК.

Як українців заманять на виборчі дільниці

Щоб забезпечити хоча б мінімальну явку на "референдум", російські організатори вигадали для мешканців Донецької, Запорізької та Херсонської областей низку "привілеїв".

Так, фактично вчинити зраду батьківщині українцям пропонують за:

послаблення для переміщених осіб;

скорочення або скасування комендантської години;

соціальні гарантії мобілізованим (зрадникам, які перейшли на бік супротивника та воюють проти ЗСУ, — ред.) та їхнім сім'ям;

пом'якшення прикордонних перевірок;

соціальна підтримка, що діє на території РФ.

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Російська пропаганда та референдум

Концепція кремлівської PR-кампанії побудована здебільшого на старих пропагандистських кліше. Вони часто перегукуються із гаслами, під якими проходила анексія АР Крим у 2014 році.

Для агітаційної кампанії політтехнологи РФ пропонують такі гасла:

Донбас повертається додому Донбас — серце Росії Донбас і Росія єдині Наш вибір — Росія Мій дім — Росія Ми обираємо щастя для наших дітей Донбас обирає мир

Крім того, російські пропагандисти знову намагатимуться довести мешканцям Донецької області, що "Україна — заручниця Заходу", "Україна — терористична держава", "Дві третини населення України за межею бідності".

Також РФ вже намітила план, як "захищатиме" сфальшовані результати голосування про приєднання Донецької області.

Так, одразу після голосування на вулицях міст вивісять банери з гаслом "Тепер ми разом", а на будинках замість триколору "ДНР" вивісять російські прапори.

Окрім того, окупанти планують на території Донецька мітинг-концерт.

Паралельно з цим російське телебачення транслюватиме телеміст "ДНР" — Росія. У прямому ефірі підставні жителі Донецької області дякуватимуть жителям міст Росії за нібито допомогу у відновленні зруйнованої інфраструктури.

Нагадаємо, російські окупанти практично завершили підготовку до псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України. За даними української розвідки, захоплені українські регіони можуть приєднати до Росії або перетворити їх на "народні республіки".

Також мер Мелітополя Іван Федоров говорив про відсутність у російських чиновників планів щодо проведення "референдуму" щодо входження до складу Росії частини Запорізької області.