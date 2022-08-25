Окупанти не мають чіткої дати й плану проведення "референдуму", — мер Мелітополя

Усі посібники військ РФ перебувають під особливою увагою українських спецслужб, тому з організацією "референдуму" виникли складнощі, заявив Іван Федоров.

Окупанти в Запорізькій області не мають чітких планів щодо проведення так званого референдуму про входження до складу Росії. Про це під час брифінгу в четвер, 25 серпня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Немає ні чіткої дати проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Запорізької області, ні докладних планів", — сказав голова міста.

За словами Федорова, відсутність дати проведення "референдуму" пов'язана з атаками на посібників окупантів, пов'язаних із організацією так званого волевиявлення. Мер нагадав, що 24 серпня було ліквідовано голову селища Михайлівка Запорізької області Івана Сушка, яке відповідало за проведення "референдуму".

"Це близька людина для основного гауляйтера в Запорізькій області Євгена Балицького, він особисто його призначив, і вчора його (Сушка) не стало", — зазначив Федоров.

Мер Мелітополя не став уточнювати, хто стоїть за ліквідацією Сушка, — російські спецслужби чи партизани, додавши, що це питання необхідно залишити "в підвішеному стані".

"Інші гауляйтери, які причетні до організації псевдореферендуму, також перебувають під особливою увагою наших сил опору, партизанів і спецслужб. Саме тому немає чіткої дати проведення псевдореферендуму. Ті, хто погодився на співпрацю (з окупантами), — всі вони добре відомі силовим структурам... Єдиної дати референдуму не буде, вони навіть не можуть набрати для цього масовку", — резюмував Федоров.

За даними російських журналістів, у Кремлі можуть перенести "референдуми" щодо приєднання окупованих територій України, запланованих на 11 вересня. Однією з причин став повільний поступ на Донбасі.

Також ЗМІ повідомляли, що план Кремля щодо наступу в Україні змінювався вже багато разів, і тепер РФ сподівається, що її військам вдасться повністю окупувати Донецьку область до настання зими.