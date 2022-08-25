У оккупантов нет четкой даты и плана проведения "референдума", — мэр Мелитополя

Все пособники войск РФ находятся под особым вниманием украинских спецслужб, поэтому с организацией "референдума" возникли сложности, заявил Иван Федоров.

У оккупантов в Запорожской области нет четких планов по проведению так называемого референдума о вхождении в состав России. Об этом в ходе брифинга в четверг, 25 августа, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Нет ни четкой даты проведения псевдореферендума на временно оккупированной части Запорожской области, ни подробных планов", — сказал глава города.

По словам Федорова, отсутствие даты проведения "референдума" связано с атаками на пособников оккупантов, связанных с организацией так называемого волеизъявления. Мэр напомнил, что 24 августа был ликвидирован глава поселка Михайловка Запорожской области Иван Сушко, который отвечал за проведение "референдума".

"Это близкий человек для основного гауляйтера в Запорожской области Евгения Балицкого, он лично его назначал и вчера его (Сушко) не стало", — отметил Федоров.

Мэр Мелитополя не стал уточнять, кто стоит за ликвидацией Сушко — российские спецслужбы или партизаны — добавив, что этот вопрос необходимо оставить "в подвешенном состоянии".

"Другие гауляйтеры, которые причастны к организации псевдореферендума, также находятся под особым вниманием наших сил сопротивления, партизанов и спецслужб. Именно поэтому нет четкой даты проведения псевдореферендума. Те, кто согласился на сотрудничество (с оккупантами) — все они хорошо известны силовым структурам… Единой даты референдума не будет, они даже не могут набрать для этого массовку", — резюмировал Федоров.

По данным российских журналистов, в Кремле могут перенести "референдумы" по присоединению оккупированных территорий Украины, которые были запланированы на 11 сентября. Одной из причин стало медленное продвижение на Донбассе.

Также СМИ сообщали, что план Кремля по наступлению в Украине менялся уже множество раз, и теперь РФ надеется, что ее войскам удастся полностью оккупировать Донецкую область до наступления зимы.