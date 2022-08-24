Появилось видео взрыва машины с коллаборантом Сушко под Запорожьем

Вместе с пособником оккупантов во взорванном авто находилась его приемная дочь, сообщили росСМИ.

Журналисты показали видео с камеры наблюдения, на котором зафиксирован момент убийства пособника российских войск, оккупационного главы поселка Михайловка Запорожской области Ивана Сушко. Соответствующим роликом поделилось издание "Известия".

Судя по видео, инцидент произошел ровно в 08:00 24 августа. На кадрах запечатлен момент взрыва. По данным российского издания RT, в момент взрыва Сушко находился в машине вместе со своей приемной дочерью — ребенку удалось избежать критических ранений и выжить.

До взрыва машина была без присмотра около 40 минут, отмечают журналисты.

Тем временем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели Сушко.

В среду, 24 августа, был ликвидирован пособник российских оккупантов, так называемый глава поселка Михайловка Запорожской области Иван Сушко. После взрыва Сушко в критическом состоянии доставили в больницу, где он скончался. По данным украинских СМИ, в машине находилась дочь любовницы коллаборанта.

Ранее Фокус сообщал о покушении на так называемого заместителя главы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина. Пособник оккупантов не погиб, но получил ранения и контузию.