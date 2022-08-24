З'явилося відео вибуху машини з колаборантом Сушком під Запоріжжям

Разом із посібником окупантів у підірваному авто була його прийомна дочка, повідомили росЗМІ.

Журналісти показали відео з камери спостереження, на якому зафіксовано момент убивства посібника російських військ, окупаційного голови селища Михайлівка Запорізької області Івана Сушка. Відповідним роликом поділилося видання "Известия".

Судячи з відео, інцидент стався рівно о 08:00 24 серпня. На кадрах зафіксовано момент вибуху. За даними російського видання RT, у момент вибуху Сушко перебував у машині разом зі своєю прийомною дочкою — дитині вдалося уникнути критичних поранень і вижити.

До вибуху машина була без нагляду близько 40 хвилин, наголошують журналісти.

Водночас голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом загибелі Сушка.

У середу, 24 серпня, ліквідували помічника російських окупантів, так званого голови селища Михайлівка Запорізької області Івана Сушка. Після вибуху Сушка в критичному стані доправили в лікарню, де він помер. За даними українських ЗМІ, в машині була дочка коханки колаборанта.

Раніше Фокус повідомляв про замах на так званого заступника голови департаменту внутрішньої політики Херсонської області Ігоря Телегіна. Помічник окупантів не загинув, але отримав поранення та контузію.