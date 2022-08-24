Вбито Івана Сушка: окупаційного голову селища під Запоріжжям підірвали в автомобілі

Помічника окупантів у смт Михайлівка у критичному стані доставили до лікарні, де він і помер.

У середу, 24 серпня, ліквідовано помічника російських окупантів, так званого голови селища Михайлівка Запорізької області Івана Сушка. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив член окупаційної адміністрації регіону Володимир Рогов.

За словами колаборанта, Сушко загинув внаслідок підриву автомобіля — під сидінням його транспорту встановили вибуховий пристрій. Після події Сушка у критичному стані доправили до лікарні, де він і помер.

"Висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким покійного. Царство Небесне вбитому Іванові!" — прокоментував ліквідацію посібника окупанта Рогов.

За даними видання "Обозреватель", вибух автомобіля із Сушком стався близько 08:00 24 серпня. Разом з ним у машині перебувала донька коханки колаборанта, за попередньою інформацією дитина вижила. За організацією замаху можуть стояти українські партизани.

25 квітня у Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що Іван Сушко став виконувачем обов'язків голови окупаційної адміністрації селища міського типу Михайлівка. За даними влади, у 2015 році він був кандидатом у депутати до Михайлівської селищної ради від партії "Опозиційний блок". ЗМІ повідомляли, що до того, як окупанти призначили його так званим керівником смт, Сушко працював тамадою. Також чоловік служив у Десантно-штурмових військах Збройних Сил України.

Раніше стало відомо про госпіталізацію Володимира Сальдо, так званого голови окупаційної адміністрації Херсонської області. У мережі з'явилася інформація, що його відвезли до Москви для лікування.

Також ми писали, що окупанти підтвердили замах так званого заступника голови департаменту внутрішньої політики Херсонської області Ігоря Телегіна. Він отримав пошкодження, та його доставили до лікарні внаслідок підриву автомобіля.