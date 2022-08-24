Убит Иван Сушко: оккупационного главу поселка под Запорожьем подорвали в автомобиле

Пособник оккупантов в пгт Михайловка в критическом состоянии был доставлен в больницу, где и скончался.

В среду, 24 августа, был ликвидирован пособник российских оккупантов, так называемый глава поселка Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член оккупационной администрации региона Владимир Рогов.

По словам коллаборанта, Сушко погиб в результате подрыва автомобиля — под сиденьем его транспорта было установлено взрывное устройство. После происшествия Сушко в критическом состоянии доставили в больницу, где он и скончался.

"Выражаю глубокие соболезнование родным и близким покойного. Царство Небесное убиенному Иоанну!" — прокомментировал ликвидацию пособника оккупанта Рогов.

По данным издания "Обозреватель", взрыв автомобиля с Сушко произошел около 08:00 24 августа. Вместе с ним в машине находилась дочь любовницы коллаборанта, по предварительной информации ребенок выжил. За организацией покушения могут стоять украинские партизаны.

25 апреля в Запорожской областной военной администрации сообщили, что Иван Сушко стал исполняющим обязанности главы оккупационной администрации поселка городского типа Михайловка. По данным властей, в 2015 году он был кандидатом в депутаты в Михайловский поселковый совет от партии "Оппозиционный блок". СМИ сообщали, что до того, как оккупанты назначили его так называемым руководителем пгт, Сушко работал тамадой. Также мужчина служил в Десантно штурмовых войсках Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно о госпитализации Владимира Сальдо, так называемого главы оккупационной администрации Херсонской области. В сети появилась информация, что его отвезли в Москву для прохождения лечения.

Также мы писали, что оккупанты подтвердили покушение на так называемого заместителя главы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина. Он получил повреждения и был доставлен в больницу в результате подрыва автомобиля.