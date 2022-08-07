В отруєнні колаборанта Сальдо підозрюють покоївку та кухаря, — Baza

Після трапези, приготовленої новим кухарем, Сальдо раптово погано стало. У нього помутніла свідомість і заніміли кінчики пальців. Кухаря, зі свого боку, привела покоївка.

Кухаря та покоївку Володимира Сальдо, який донедавна керував окупаційною адміністрацією Херсонської області, підозрюють у можливому отруєнні колабораціоніста. Із серпня після того, як Сальдо з'їв приготовлену новим кухарем страву, йому раптово стало погано. Про це повідомляє Telegram-канал Baza з посиланням на власні джерела.

Серед симптомів у Сальдо відзначалося помутніла свідомість і оніміння пальців.

Повідомляється, що нового кухаря (його чи її ім'я не називається) привела покоївка, яка працює в будинку Сальдо. Через пів години після трапези керівник окупаційної адміністрації відчув себе погано, надалі з'явилися симптоми. Через кілька годин він втратив свідомість.

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Медики виключили ймовірність інфаркту чи інсульту.

Після взятих аналізів колабораціоніста доправили в лікарню Сімферополя, де ввели в стан медикаментозної коми, а згодом перевезли в Москву.

Поставлений Володимиру Сальдо діагноз — отруєння невідомою речовиною. Але якою саме речовиною відправили Сальдо, наразі не встановлено. Результати аналізів очікуються за кілька днів.

Водночас заступник голови окупаційної адміністрації Кирило Стремоусов спростував повідомлення про те, що Сальдо ввели в медикаментозну кому: він нібито не отруєний, а лише "перевтомився".

Нагадаємо, що херсонського колаборанта Сальдо направили в НДІ Скліфосовського в Москві. Спецборт із "головою адміністрації" вилетів із окупованого Сімферополя в столицю РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що новокаховський колабораціоніст Віталій Гура не пережив замаху. Чиновники з окупаційної адміністрації намагаються спростовувати цю інформацію.