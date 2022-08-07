Анатолія Чубайса виписали з лікарні: доліковуватиметься в Німеччині, — ЗМІ

Колишнього главу "Роснано", який виїхав із Росії, виписали з італійської лікарні, результатів токсикології ще нема.

Анатолія Чубайса виписали з італійської лікарні в суботу, 6 серпня, тепер він проходитиме реабілітацію в німецькому Франкфурті. Хоча ще немає результатів токсикологічного аналізу, лікарі вважають, що стан Чубайса погіршився через розвиток синдрому Гієна – Барре, і отруєння тут ні до чого, повідомляє італійське видання La Repubblica.

Колишній глава російської компанії "Роснано" та найвищий чиновник, який залишив Росію після початку вторгнення РФ в Україну, потрапив у лікарню наприкінці липня. Як уже писав Фокус, про це повідомила російська журналістка Ксенія Собчак. Уже тоді Чубайсу діагностували синдром Гієна – Барре.

Пізніше Фокус писав про те, що Чубайс перебуває в реанімації, його стан поліпшився, хоча й був лише на рівні "середньої тяжкості" .

Хоча Чубайсу й діагностували неврологічне захворювання, все ж таки італійські правоохоронці вирішили перевірити версію про отруєння російського чиновника. Його навіть відвідував у лікарні італійський прокурор.

6 серпня Анатолія Чубайса виписали з лікарні в місті Ольбія на італійському острові Сардинії. Тепер він прямує в Німеччину, в місто Франкфурт, щоб пройти реабілітацію.

За даними видання La Repubblica, італійські правоохоронці провели токсикологічний аналіз крові Чубайса, щоб знайти ознаки отруєння. Результатів аналізу все ще немає, і значне поліпшення стану здоров'я свідчить про те, що синдром Гієна – Барре є головною причиною потрапляння Чубайса в лікарню.

Синдром Гійєна – Барре — це рідкісне захворювання, під час якого імунна система людини вражає власні периферичні нерви.

На початку серпня агентство Reuters повідомило, що Чубайс не може ходити та не може говорити. Видання Financial Times писало про те, що сам Чубайс не вірить у версію отруєння.