Почав видужувати: самопочуття Чубайса покращало, але все ще на рівні "середньої тяжкості"

За деякими даними, Чубайс перебуває в реанімації в Італії. У ЗМІ вже поповзли чутки про те, що російського політика могли отруїти.

Російський політик і колишній глава "Роснано" Анатолій Чубайс, який зараз перебуває в одній із європейських лікарень, відчув покращення стану здоров'я. Проте медики визначають його стан як "середньої тяжкості". Про це повідомляє агентство ТАРС.

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За словами джерела видання, Чубайсу поставили діагноз синдром Гієна-Барре, і в ході лікування його стан покращився.

"Анатолій Борисович опинився в лікарні після прояву симптомів синдрому Гієна-Барре. Зараз його стан став кращим", — повідомило джерело.

Як повідомляє італійська газета La Repubblica, Чубайс перебуває в Італії, але збирався виїхати з країни. Останнім часом він проводив відпустку в Сардинії, де йому стало погано.

У публікації агентства Reuters ідеться про те, що деякі джерела вважають, що Чубайса могли отруїти. Однак інші цю версію заперечують.

"Я не думаю, що це отруєння. Але він досі в реанімації", — цитують джерело оглядачі, додавши, що Чубайс усе ще не може ходити.

Реакція Кремля

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловив жаль через хворобу Чубайса та повідомив, що йому нічого невідомо про подробиці. За його словами, політик не звертався за допомогою через госпіталізацію, проте якщо такі звернення будуть, Кремль намагатиметься допомогти.

"Безумовно, це сумна новина, ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання, але водночас ми не володіємо деталями. У міру можливості ми намагаємося допомагати всім російським громадянам", — зазначив Пєсков.

Що відомо про синдром Гієна-Барре

Це рідкісна аутоімунна хвороба, за якої уражаються клітини нервової системи, після чого хворий частково втрачає чутливість у кінцівках і контроль над ними. Під час важких форм захворювання проблеми виникають у роботі м'язів дихальної системи.

Достовірно про причини захворювання невідомо, проте в основному хвороба починає прогресувати після перенесеної недуги на ґрунті бактеріальних і вірусних інфекцій. Серед таких вірусних інфекцій є і SARS-CoV-2. Також деякі дослідники відзначають, що деякі вакцини COVID-19 можуть підвищити ймовірність розвитку синдрому.

Нагадаємо, Анатолія Чубайса 31 липня госпіталізували в одну з європейських клінік після того, як йому стало погано. Як повідомила російська журналістка Ксенія Собчак, у нього почали відніматися руки та ноги, а згодом йому поставили діагноз — синдром Гієна-Барре.

Наприкінці березня Анатолій Чубайс виїхав із Росії, попередньо залишивши посаду спеціального представника президента РФ і кинувши свою віллу в підмосковному Передєлкіному за 30 мільйонів доларів.