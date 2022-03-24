Анатолій Чубайс, утікши з Росії, залишив у Підмосков'ї будинок за 30 мільйонів доларів

Чубайс пішов із посади спеціального представника президента РФ із питань сталого розвитку та спішно поїхав у Стамбул, залишивши дорогу нерухомість

Напередодні стало відомо, що 66-річний політик Анатолій Чубайс залишив свою посаду спеціального представника президента РФ і разом із дружиною Авдотьєю (Дунею) Смирновою виїхав із Росії. Пізніше чоловіка, схожого на Чубайса, бачили в турецькому Стамбулі. Відомо, що політик, їдучи, покинув свою розкішну віллу в підмосковному Передєлкіному за 30 мільйонів доларів. Про це пише Telegram-канал "НеМалахов".

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Чубайс став найвищим чиновником, який звільнився після початку бойових дій в Україні. Нібито він утік із РФ через те, що відмовився підтримувати "спецоперацію" в Україні. У Кремлі вже заявили, що "їм про це нічого невідомо".

Утім, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков дуже неохоче говорив із журналістами "Комсомольської правди" про звільнення Чубайса. На запитання, як відреагував президент РФ на звільнення Чубайса, Пєсков заявив, що ніяк.

"Навряд чи він якось відреагував. Ну, звільнився і звільнився. Він же, все-таки не забувайте, не був, як то кажуть, регулярним співробітником, він же був на громадських засадах. Він же не був безпосереднім співробітником адміністрації президента", — заявив Пєсков і зазначив, що зарплату політик не отримав. Не сказав він, і як саме Чубайс надіслав заяву на звільнення: особисто чи надіслав електронною поштою. Сказав лише, що він було на ім'я Путіна.

А на запитання, чому спеціальний представник президента РФ спішно звільнився та полетів у Туреччину, прессекретар сказав, що це загалом неважливо.

[ + – ] Імовірно, Анатолій Чубайс знімає гроші в Стамбулі. Фото: Соцсети

"Слухайте, я, чесно кажучи, не розумію, чому ми стільки часу цьому приділяємо. З адміністрації щодня хтось звільняється, приходять нові співробітники. Це досить великий і живий механізм", — резюмував Пєсков.

Але, відлітаючи зі своєю третьою дружиною Дунею Смирновою до Стамбула, Чубайс залишив чимало цінних активів у РФ, включаючи його розкішну віллу в скандинавському стилі в підмосковному Передєлкіно за 30 мільйонів доларів.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Будівництво колишній голова правління АТ "Роснано" розпочав незабаром після весілля у 2012 році. Маєток звели на ділянці 1,6 гектара. Будівництвом займалася швейцарська компанія SFO Concept AG.

Місце вибирала саме Авдотья.

[ + – ] Анатолій Чубайс і його третя дружина Авдотья (Дуня) Смирнова Фото: РИА Новости

"Будинок набагато більше про Толю, ніж про мене. Це була остання ділянка, яка тут продавалася, все було забудовано. Але мені було досить важко одружитися з цим будинком, тому що він занадто великий", — розповідала ведуча телепрограми "Школа злослів'я" в інтерв'ю.

Площа вілли – понад 2 тисячі кв. метрів. На території ділянки також є будиночок для гостей, будинок охорони та гараж для п'яти автомобілів. Цікаво, але по сусідству розташовані дача-музей поета Бориса Пастернака, а також дача актора Альберта Філозова. Чубайс, із чуток, збирався купити її у вдови актора.

Фото: Соцсети

Також Чубайс будував маєток у Тверській області, вартість якого оцінювали 50 мільйонів доларів.