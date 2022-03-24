Анатолий Чубайс, бежав из России, оставил в Подмосковье дом за 30 миллионов долларов

Чубайс ушел с поста специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и спешно уехал в Стамбул, оставив дорогую недвижимость

Накануне стало известно, что 66-летний политик Анатолий Чубайс покинул свой пост специального представителя президента РФ и вместе с женой Авдотьей (Дуней) Смирновой уехал из России. Позже мужчину, похожего на Чубайса, видели в турецком Стамбуле. Известно, что политик, уезжая, бросил свою шикарную виллу в подмосковном Переделкино за 30 миллионов долларов. Об этом пишет Telegram-канал "НеМалахов"

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Чубайс стал самым высокопоставленным чиновником, уволившимся после начала боевых действий в Украине. Якобы он сбежал из РФ из-за того, что отказался поддерживать "спецоперацию" в Украине. В Кремле уже заявили, что "им об этом ничего неизвестно".

Впрочем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков весьма неохотно говорил с журналистами "Комсомольской правды" об увольнении Чубайса. На вопрос, как отреагировал президент РФ на увольнение Чубайса, Песков заявил, что никак.

"Вряд ли он как-то отреагировал. Ну, уволился и уволился. Он же, все-таки не забывайте, не был, что называется, регулярным сотрудником, он же был на общественных началах. Он же не был непосредственным сотрудником администрации президента", — заявил Песков и отметил, что зарплату политик не получил. Не сказал он и как именно Чубайс прислал заявление на увольнение: лично, или прислал по электронной почте. Сказал лишь, что оно было на имя Путина.

А на вопрос, почему специальный представитель президента РФ спешно уволился и улетел в Турцию, пресс-секретать сказал, что это, в общем, неважно.

[ + – ] Предположительно, Анатолий Чубайс снимает деньги в Стамбуле Фото: Соцсети

"Слушайте, я честно говоря, не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем. Из администрации ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники. Это достаточно большой и живой механизм", — резюмировал Песков.

Но, улетая со своей третьей женой Дуней Смирновой в Стамбул, Чубайс оставил немало ценных активов в РФ, включая его роскошную виллу в скандинавском стиле в подмосковном Переделкино за 30 миллионов долларов.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Стройку бывший председатель правления АО "Роснано" начал вскоре после свадьбы в 2012 году. Особняк возвели на участке в 1,6 гектара. Строительство занималась швейцарская компания SFO Concept AG.

Место выбирала именно Авдотья.

[ + – ] Анатолий Чубайс и его третья жена Авдотья (Дуня) Смирнова Фото: РИА Новости

"Дом гораздо больше про Толю, чем про меня. Это был последний участок, который здесь продавался, все было застроено. Но мне было довольно трудно пожениться с этим домом, потому что он слишком большой", — рассказывала ведущая телепрограммы "Школа злословия" в интервью.

Площадь виллы — более 2 тысяч кв. метров. На территории участка также имеется домик для гостей, дом охраны и гараж для пяти автомобилей. Примечательно, но по соседству расположены дача-музей поэта Бориса Пастернака, а также дача актера Альберта Филозова. Чубайс, по слухам, собирался купить ее у вдовы актера.

Фото: Соцсети

Также Чубайс строил поместье в Тверской области, стоимость которого оценивали 50 миллионов долларов.