Анатолий Чубайс, бежав из России, оставил в Подмосковье дом за 30 миллионов долларов
Чубайс ушел с поста специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и спешно уехал в Стамбул, оставив дорогую недвижимость
Накануне стало известно, что 66-летний политик Анатолий Чубайс покинул свой пост специального представителя президента РФ и вместе с женой Авдотьей (Дуней) Смирновой уехал из России. Позже мужчину, похожего на Чубайса, видели в турецком Стамбуле. Известно, что политик, уезжая, бросил свою шикарную виллу в подмосковном Переделкино за 30 миллионов долларов. Об этом пишет Telegram-канал "НеМалахов"
Чубайс стал самым высокопоставленным чиновником, уволившимся после начала боевых действий в Украине. Якобы он сбежал из РФ из-за того, что отказался поддерживать "спецоперацию" в Украине. В Кремле уже заявили, что "им об этом ничего неизвестно".
Впрочем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков весьма неохотно говорил с журналистами "Комсомольской правды" об увольнении Чубайса. На вопрос, как отреагировал президент РФ на увольнение Чубайса, Песков заявил, что никак.
"Вряд ли он как-то отреагировал. Ну, уволился и уволился. Он же, все-таки не забывайте, не был, что называется, регулярным сотрудником, он же был на общественных началах. Он же не был непосредственным сотрудником администрации президента", — заявил Песков и отметил, что зарплату политик не получил. Не сказал он и как именно Чубайс прислал заявление на увольнение: лично, или прислал по электронной почте. Сказал лишь, что оно было на имя Путина.
А на вопрос, почему специальный представитель президента РФ спешно уволился и улетел в Турцию, пресс-секретать сказал, что это, в общем, неважно.
"Слушайте, я честно говоря, не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем. Из администрации ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники. Это достаточно большой и живой механизм", — резюмировал Песков.
Но, улетая со своей третьей женой Дуней Смирновой в Стамбул, Чубайс оставил немало ценных активов в РФ, включая его роскошную виллу в скандинавском стиле в подмосковном Переделкино за 30 миллионов долларов.
Стройку бывший председатель правления АО "Роснано" начал вскоре после свадьбы в 2012 году. Особняк возвели на участке в 1,6 гектара. Строительство занималась швейцарская компания SFO Concept AG.
Место выбирала именно Авдотья.
"Дом гораздо больше про Толю, чем про меня. Это был последний участок, который здесь продавался, все было застроено. Но мне было довольно трудно пожениться с этим домом, потому что он слишком большой", — рассказывала ведущая телепрограммы "Школа злословия" в интервью.
Площадь виллы — более 2 тысяч кв. метров. На территории участка также имеется домик для гостей, дом охраны и гараж для пяти автомобилей. Примечательно, но по соседству расположены дача-музей поэта Бориса Пастернака, а также дача актера Альберта Филозова. Чубайс, по слухам, собирался купить ее у вдовы актера.
Также Чубайс строил поместье в Тверской области, стоимость которого оценивали 50 миллионов долларов.