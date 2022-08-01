Пошел на поправку: самочувствие Чубайса улучшилось, но все еще на уровне "средней тяжести"

По некоторым данным, Чубайс находится в реанимации в Италии. В СМИ уже поползли слухи о том, что российского политика могли отравить.

Российский политик и бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс, который сейчас находится в одной из европейских больниц, почувствовал улучшение состояния здоровья. Однако медики определяют его состояние как "средней тяжести". Об этом сообщает агентство ТАСС.

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По словам источника издания, Чубайсу поставили диагноз — синдром Гийена-Барре, и в ходе лечения его состояние улучшилось.

"Анатолий Борисович оказался в больнице после проявления симптомов синдрома Гийена-Барре. Сейчас его состояние стало лучше", — сообщил источник.

Как сообщает итальянская газета La Repubblica, Чубайс находится в Италии, но собирался уехать из страны. В последнее время он проводил отпуск в Сардинии, где ему и стало плохо.

В публикации агентства Reuters говорится о том, что некоторые источники предполагают, что Чубайса могли отравить. Однако другие эту версию опровергают.

"Я не думаю, что это отравление. Но он до сих пор в реанимации", — цитируют источник обозреватели, добавив, что Чубайс все ще не может ходить.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу болезни Чубайса и сообщил, что ему ничего неизвестно о подробностях. По его словам, политик не обращался за помощью в связи с госпитализацией, однако если такие обращения будут, Кремль постарается помочь.

"Безусловно, это печальная новость, мы желаем ему скорейшего выздоровления, но в то же время мы не владеем деталями. По мере возможности мы пытаемся помогать всем российским гражданам", — отметил Песков.

Что известно о синдроме Гийена-Барре

Это редкая аутоиммунная болезнь, при которой поражаются клетки нервной системы, после чего больной частично теряет чувствительность в конечностях и контроль над ними. При тяжелых формах заболевания проблемы возникают и в работе мышц дыхательной системы.

Достоверно о причинах заболевания неизвестно, однако в основном болезнь начинает прогрессировать после перенесенного недуга на почве бактериальных и вирусных инфекций. В числе таких вирусных инфекций находится и SARS-CoV-2. Также некоторые исследователи отмечают, что некоторые вакцины от COVID-19 могут повысить вероятность развития синдрома.

Напомним, Анатолий Чубайс 31 июля был госпитализирован в одну из европейских клиник, после того как ему стало плохо. Как сообщила российская журналистка Ксения Собчак, у него начали отниматься руки и ноги, а впоследствии ему поставили диагноз — синдром Гийена-Барре.

В конце марта Анатолий Чубайс уехал из России, предварительно покинув пост специального представителя президента РФ и бросив свою виллу в подмосковном Переделкино за 30 миллионов долларов.