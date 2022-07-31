Покинувший РФ экс-спецпред Путина Чубайс попал в европейскую клинику с тяжелым заболеванием

Состояние бывшего главы "Роснано" и специального представителя российского президента оценивают как "средней тяжести".

У российского политика Анатолия Чубайса резко ухудшилось состояние здоровья, сейчас он находится в одной из европейских больниц. Об этом сообщает российская журналистка Ксения Собчак, получившая информацию от жены Чубайса, Дуни Смирновой.

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"Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги", — написала Собчак. И опубликовала комментарий, который, по ее словам, лично дал Чубайс: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное".

[ + – ] Анатолий Чубайс и его жена, Авдотья Смирнова Фото: РИА Новости

Синдром Гийена-Барре – это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы и при котором разрушается оболочка нервных волокон, что приводит к нарушению движений и расстройствам чувствительности. Синдром может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего он встречается у взрослых людей и у мужчин.

Напомним, Анатолий Чубайс ранее занимал пост главы "Роснано" и был специальным представителем президента РФ Владимира Путина.

Вскоре после начала войны в Украине политик подал в отставку и покинул Россию. Его видели в Стамбуле, когда он снимал деньги в банкомате, позже – на Кипре.

[ + – ] Анатолий Чубайс на Кипре Фото: Соцсети

В Кремле крайне неохотно обсуждали отставку Чубайса и его спешный отъезд за границу. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что тот уволился по своему собственному желанию, а куда уехал – его личное дело.

Уехав, Анатолий Чубайс оставил в РФ немало очень дорогой недвижимости. Например, роскошное имение в скандинавском стиле, которое он построил в Подмосковье. Дом оценивают в 30 миллионов долларов.