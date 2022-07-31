Ексспецпред Путіна Чубайс, який залишив РФ, потрапив у європейську клініку з важким захворюванням

Стан колишнього глави "Роснано" та спеціального представника російського президента оцінюють як "середньої тяжкості".

У російського політика Анатолія Чубайса різко погіршився стан здоров'я, зараз він перебуває в одній із європейських лікарень. Про це повідомляє російська журналістка Ксенія Собчак, яка отримала інформацію від дружини Чубайса, Дуні Смирнової.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Стан нестабільний. Стало погано, раптово почали відніматися руки та ноги", — написала Собчак. І опублікувала коментар, який, за її словами, особисто дав Чубайс: "Я госпіталізований до однієї з європейських клінік з діагнозом синдрому Гієна-Барре. Стан середньої тяжкості, стабільний".

[ + – ] Анатолій Чубайс та його дружина, Авдотья Смирнова Фото: РИА Новости

Синдром Гієна-Барре — це рідкісний стан, при якому імунна система людини уражає власні периферичні нерви і при якому руйнується оболонка нервових волокон, що призводить до порушення рухів та розладів чутливості. Синдром може уражати людей у віці, але найчастіше він зустрічається у дорослих і чоловіків.

Нагадаємо, Анатолій Чубайс раніше обіймав посаду голови "Роснано" та був спеціальним представником президента РФ Володимира Путіна.

Незабаром після початку війни в Україні політик подав у відставку та залишив Росію. Його бачили у Стамбулі, коли він знімав гроші у банкоматі, пізніше — на Кіпрі.

[ + – ] Анатолій Чубайс на Кіпрі Фото: Соцсети

У Кремлі вкрай неохоче обговорювали відставку Чубайса та його швидкий від'їзд за кордон. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що той звільнився за власним бажанням, а куди поїхав — його особиста справа.

Виїхавши, Анатолій Чубайс залишив у РФ чимало дуже дорогої нерухомості. Наприклад, розкішний маєток у скандинавському стилі, який він збудував у Підмосков'ї. Будинок оцінюють у 30 мільйонів доларів.